Приглашаем в путешествие по знаменитым храмам Тайланда.
Мы посетим величественный храм Эраван, Муанг Боран (Muang Boran), храм трёхглавого слона, храм Эраван, с теклянный мост над морским заливом и уникальный храм — Ват Хонг.
Мы посетим величественный храм Эраван, Муанг Боран (Muang Boran), храм трёхглавого слона, храм Эраван, с теклянный мост над морским заливом и уникальный храм — Ват Хонг.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииМуанг Боран — то огромная парковая территория, где в масштабе 1:3 воссозданы исторические и культурные памятники Таиланда. Этот музей был создан для сохранения и демонстрации богатого культурного наследия Таиланда. Здесь представлены множество известных исторических сооружений, включая храмы, дворцы, беседки, статуи Будды, руины и многое другое. Ват Хонг расположен на сваях в море в Сиамском заливе. Ват Хонг очень красивый, необычный и очаровательный храм. Название его переводится как: спрятанный драгоценный камень. 1 февраля 2023 г. открыт новый стеклянный мост над морским заливом в храм Ват Хонг. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами – напомнить про экскурсию и уточнить время выезда.
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 000 ฿
|Детский (от 2 до 11 лет)
|2 550 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественный храм Эраван
- Муанг Боран (Muang Boran)
- Храм трёхглавого слона, храм Эраван
- Стеклянный мост над морским заливом
- Уникальный храм - Ват Хонг
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входные билеты
- Обед
- Русскоязычный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Вечером накануне экскурсии в 20:00-21:00 по Мск организатор свяжется с вами - напомнить про экскурсию и уточнить время выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
13 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Аюттайя из Паттайи: историческое путешествие в мини-группе
Погрузитесь в историю Сиама с экскурсией в Аюттайю, где древние руины расскажут свои тайны
Начало: У вашего отеля в Паттайе
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:30
25 ноя в 06:30
27 ноя в 06:30
$83 за человека
10 часов
Билеты
Мир мечты Dream World (с трансфером)
Начало: Холл отеля
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
от 5 100฿ за билет
11 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в Аютайю из Паттайи: древние храмы и королевская резиденция
Отправьтесь в увлекательное путешествие в Аютайю, древнюю столицу Сиама, и откройте для себя её уникальные храмы и руины
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: пн, ср, сб в 06:30
25 ноя в 06:30
27 ноя в 06:30
2 875฿ за человека