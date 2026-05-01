Всё самое интересное в Бангкоке - и даже больше

От храмов и небоскрёбов до кулинарных открытий: расширенная экскурсия по городу
Приглашаем в путешествие по самым интересным местам Бангкока! Вы прокатитесь на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере по каналам. Побываете в храме Ват Пакнам, увидите знаменитую башню МахаНакхон, прогуляетесь по парку Люмпини.

Окунётесь в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуете местную кухню — в том числе в макашнице со звездой Мишлен.
Описание экскурсии

7:00 — сбор по отелям Паттайи и выезд в Бангкок

10:00 — Большой Будда в храме Ват Пакнам. Исследуем пагоду и получим благословение, завяжем традиционные верёвочки на удачу

11:40 — круиз по каналам и плавучему рынку. Исследуем сердце Бангкока, проплывём мимо традиционных домов и торговых лодок

12:00 — путешествие на воздушном метро через самые интересные туристические районы Бангкока

12:20 — прогулка по парку Люмпини, который облюбовали гигантские вараны. На территории есть два больших озера, где можно покататься на лодке или катамаране

13:30 — поездка на тук-туках к башне МахаНакхон. Испытаем адреналин на традиционном трехколёсном транспорте по пути к знаменитому небоскрёбу

13:50 — подъём на смотровую площадку МахаНакхон (по желанию за доплату). Посмотрим на город с высоты 314 метров, пройдёмся по стеклянному полу и насладимся панорамой Бангкока. Те, кто не захочет подниматься наверх, могут в это время самостоятельно погулять по району

15:20 — дегустация двух блюд в тайской макашнице (уличном ресторане) с Мишленовской звездой

16:30 — ТЦ Icon Siam: посещение смотровой площадки ультрасовременного торгового центра, свободное время

18:30 — светомузыкальное Шоу фонтанов

19:30 — круиз по реке Чао Прайя с ужином (шведский стол)

21:30 — выезд в Паттайю. Возвращение в отели ориентировочно в 23:30

Организационные детали

  • Доплата за экскурсию — рублёвым переводом за день до встречи или ранее
  • В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, дегустация тайских блюд и шведский стол на лайнере, входные билеты
  • Отдельно по желанию оплачивается подъём на башню МахаНакхон — актуальную стоимость уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник и четверг в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Без небоскреба Маханакон$111
С небоскребом Маханакон$143
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 3134 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

