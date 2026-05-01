Приглашаем в путешествие по самым интересным местам Бангкока! Вы прокатитесь на традиционных тук-туках, воздушном метро и на круизном лайнере по каналам. Побываете в храме Ват Пакнам, увидите знаменитую башню МахаНакхон, прогуляетесь по парку Люмпини. Окунётесь в историю и культуру Таиланда и, конечно же, попробуете местную кухню — в том числе в макашнице со звездой Мишлен.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — сбор по отелям Паттайи и выезд в Бангкок

10:00 — Большой Будда в храме Ват Пакнам. Исследуем пагоду и получим благословение, завяжем традиционные верёвочки на удачу

11:40 — круиз по каналам и плавучему рынку. Исследуем сердце Бангкока, проплывём мимо традиционных домов и торговых лодок

12:00 — путешествие на воздушном метро через самые интересные туристические районы Бангкока

12:20 — прогулка по парку Люмпини, который облюбовали гигантские вараны. На территории есть два больших озера, где можно покататься на лодке или катамаране

13:30 — поездка на тук-туках к башне МахаНакхон. Испытаем адреналин на традиционном трехколёсном транспорте по пути к знаменитому небоскрёбу

13:50 — подъём на смотровую площадку МахаНакхон (по желанию за доплату). Посмотрим на город с высоты 314 метров, пройдёмся по стеклянному полу и насладимся панорамой Бангкока. Те, кто не захочет подниматься наверх, могут в это время самостоятельно погулять по району

15:20 — дегустация двух блюд в тайской макашнице (уличном ресторане) с Мишленовской звездой

16:30 — ТЦ Icon Siam: посещение смотровой площадки ультрасовременного торгового центра, свободное время

18:30 — светомузыкальное Шоу фонтанов

19:30 — круиз по реке Чао Прайя с ужином (шведский стол)

21:30 — выезд в Паттайю. Возвращение в отели ориентировочно в 23:30

Организационные детали