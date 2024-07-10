4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
$49 за человека
8 часов
Водная прогулка
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$63 за человека
8 часов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
$68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлади10 июля 2024Все отлично!
- ЕЕвгений2 июля 2024очень понравилось. Все хорошо организовано. Трансфер забрал меня из отеля и обратно за дополнительную плату. Брал обычную тайскую лодку. Экипаж
- ЯЯна1 июля 2024Очень понравилось. Прогулка, морские просторы, снорклинг и свинки, дружелюбный капитан. Спасибо Сергею за организацию процесса. Определенно Рекомендую!
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Круизы однодневные»
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