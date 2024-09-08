4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$49 за человека
8 часов
Водная прогулка
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$63 за человека
8 часов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$68 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина8 сентября 2024Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
- ВВладимир9 августа 2024Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
- ВВлади10 июля 2024Все отлично!
- ООльга17 мая 2024Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
- ТТатьяна6 февраля 2024Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
- ИИван14 марта 2023Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
- ААнастасия13 февраля 2023Всё очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Водные для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Самуи в сентябре 2024
Сейчас на Самуи в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 68. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2024 год по теме «Водные для детей», 28 ⭐ отзывов, цены от $49. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь