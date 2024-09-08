Водные для детей – экскурсии на Самуи

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» на Самуи, цены от $49. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
11 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
Погрузитесь в подводный мир у берегов Ко Тан и пообщайтесь с дружелюбными свинками на Ко Мадсум. Идеальный отдых на Самуи для всей семьи
Начало: В районе Lipa Noi
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$49 за человека
Жемчужины национального парка Анг Тонг
12 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Жемчужины национального парка Анг Тонг: снорклинг, каякинг и пляжи
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по национальному парку Анг Тонг. Вас ждут снорклинг, каякинг и отдых на шикарных пляжах
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$63 за человека
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
5 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань на скоростном катере
Отправляйтесь на незабываемое путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань с Самуи. Вас ждут снорклинг, белоснежные пляжи и традиционная тайская кухня
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
$68 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    8 сентября 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
    Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)Нам с мужем понравилось) единственное, если поплывете на обычной лодке-на волнах может качать и обрызгать)
  • В
    Владимир
    9 августа 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли до снорклинга, потом на остров Комадсун. По времени водитель нас не подгонял. Нам все понравилось.
    Все как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплылиВсе как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплылиВсе как и написано в описании к экскурсии. Забрали из отеля, на лодке с тайцем доплыли
  • В
    Влади
    10 июля 2024
    Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
    Все отлично!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю на английском, но мне
    читать дальше

    было очень комфортно! Гид великолепный, шутил, объяснял, а главное заботился о каждом! Когда увидел, что я все же собралась пойти на хайкинг на точку обзора 500 метров, дал с собой воды и убедился, что я поняла во сколько нужно вернуться. Я дошла не до конца, очень жарко, но впечатления от всей поездки великолепные. Все чётко по времени, по программе, просто блестящие! Виды шикарные, настроение отличное! Спасибо организаторам!

    Мне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорюМне очень понравилось! Я была одна русскоязычная в группе из 25 человек, слабо понимаю и говорю
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2024
    Жемчужины национального парка Анг Тонг
    Всё понравилось. Хорошая, не утомительная экскурсия.
  • И
    Иван
    14 марта 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Ничего особенного, но и ничего плохого. Обычный тайский групповой тур. Организован неплохо и комфортно. Но никакого лакшери конечно же. Ребята по сути
    читать дальше

    перепродают тайский тур. Крайне желательно знание английского на хотя бы базовом уровне. Русского не будет. Вас заберут от отеля вместе с другими туристами по пути. Привезут на пирс где собирается толпа на все экскурсии этой компании. Пометят цветными нитками на группы, что бы вы не поехали не на свой тур. Отвезут на скоростной лодке на КаоТао. 40 минут снорклинга. Средненького. Базовые рыбки и стайки рыб. Затем едем обедать здесь же рядом. Скоромный, но неплохой шведский стол Там же можно немного покупаться в спокойном чистом море Затем едем на остров, где можно - или пойти на смотровую площадку (мы не пошли) увидеть морские просторы и композицию из этих 3 островов. - или примерно час-полтора сноркать (еще более так себе чем было, но зато в заливе плавают мелкие мелкие акулки). Заливы тёплые и спокойные и пляж хороший - так что мы посмотрели акулок и я пошел дремать в тень, а жена бултыхалась до конца. После этого вас вернут на остров, где на обычных Туктуках (маршрутках из джипов) развезут домой В целом на 4 по интересности. На 4+ организационно. Чуть не забыли одного немца на острове, вспомнили про него, так как нашли его кошелек и искали кому принадлежит:) Так что, тайцы гиды, хоть и пересчитывают вас по 10 раз, хоть и стараются всю группу вести от точки до точки, но щелкать клювом не надо:) Запоминайте свой корабль, название и номер и слушайте крики гидов.

  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
    Всё очень понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самуи в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Самуи
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лодочный трип со снорклингом и остановкой на Pig Island
  2. Жемчужины национального парка Анг Тонг
  3. Путешествие к островам Ко Тао и Нанг Юань
Какие места ещё посмотреть на Самуи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Большой Будда
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Самуи в сентябре 2024
Сейчас на Самуи в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 68. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию на Самуи на 2024 год по теме «Водные для детей», 28 ⭐ отзывов, цены от $49. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам