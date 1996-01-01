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Древние города Демре — Мира — Кекова

4.5
2 отзыва
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Интереснейший маршрут для любителей истории 📖.

Во время путешествия вы сможете погрузиться в ликийскую, эллинскую, римскую и византийскую культуру.

Поездка в Демре-Мира-Кекова будет интересна любителям древних городов и церквей.

Вы сможете полюбоваться скалистыми берегами Средиземного моря 🌊, турецкими поседениями и ослепительным морским видом.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 15.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $35 за человека

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Древние города Демре — Мира — Кекова
Древние города Демре — Мира — Кекова

Что вы увидите

  • Демре
  • Мира
  • Кекова
Ликийский городЭкскурсия начнется с посещения руин древнего города Мира. До 2005 года город 🏙️ назывался Кале, а затем его переименовали на Демре. В давние времена — это был могучий город и являлся столицей ⭐️ Ликийского государства. На данный момент сохранились лишь гробницы, скальные развалины и амфитеатр. Высеченные в скалах Ликийский гробницы были уникальны и своеобразны, так как у ликийского народа был обычай хоронить мертвых на возвышенных местах, считая, что они быстрее попадут таким образом на небеса. Церковь ⛪ Святого НиколаяСледующая остановка будет у церкви Святого Николая в нижних Мирах. Церковь Святого Николая (Демре) или, как её ещё называют церковь Cвятителя Николая Чудотворца, является одной из главных достопримечательностей 🏛️ города. Николай был сыном моряком и поэтому его считали покровителем мореплавателей. Он отучился в Ксанфе и стал епископом Миры, где и проповедовал приблизительно с 310 по 343 год нашей эры. Говорят, что незамужняя девушка, которая прикоснётся к саркофагу Святого Николая, обязательно выйдет замуж в ближайшем будущем. Церковь пережила множество набегов, но была восстановлена и сейчас пользуется большой популярностью у паломников. К затонувшему городу на яхтеДалее мы отправимся на шикарной яхте 🛥️ к одному из островов в Средиземном море 🌊 — Кекова. На северной стороне острова находятся руины античного ликийского города Каравола, который разрушился в результате землетрясения во II веке и частично ушёл под воду. С борта яхты по береговой линии города мы можем увидеть, что все усеяно античными предметами. На глубине 5 метров можно увидеть статуи, стены домов, мраморные колонны, остатки античного порта и каменные лестницы. Затем мы остановимся у греко-римского амфитеатра, который во времена римлян был переделан под арену для гладиаторских боев. Амфитеатр был рассчитан примерно на 400 мест. Экскурсионная программа:• Выезд из отеля;
  • Посещение древнего города Миры;
  • Ликийские гробницы;
  • Церковь Cвятителя Николая Чудотворца;
  • Прогулка на яхте к острову Кекова;
  • Обед. Организационные детали:Возьмите с собой завтрак (ланч пакет из отеля), завтрак (ланч пакет из отеля), удобную обувь, головной убор, солнцезащитный очки и крем и воду.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • увлекательная экскурсия с русскоговорящим гидом
  • прогулка на яхте
  • обед.
Что не входит
  • личные расходы
  • вход в церковь Николая Чудотворца 8$, наскальные гробницы 7$.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Древние города Демре — Мира — Кекова
Древние города Демре — Мира — Кекова
Древние города Демре — Мира — Кекова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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2 отзыва оставили туристы

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