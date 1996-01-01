Ликийский городЭкскурсия начнется с посещения руин древнего города Мира. До 2005 года город 🏙️ назывался Кале, а затем его переименовали на Демре. В давние времена — это был могучий город и являлся столицей ⭐️ Ликийского государства. На данный момент сохранились лишь гробницы, скальные развалины и амфитеатр. Высеченные в скалах Ликийский гробницы были уникальны и своеобразны, так как у ликийского народа был обычай хоронить мертвых на возвышенных местах, считая, что они быстрее попадут таким образом на небеса. Церковь ⛪ Святого НиколаяСледующая остановка будет у церкви Святого Николая в нижних Мирах. Церковь Святого Николая (Демре) или, как её ещё называют церковь Cвятителя Николая Чудотворца, является одной из главных достопримечательностей 🏛️ города. Николай был сыном моряком и поэтому его считали покровителем мореплавателей. Он отучился в Ксанфе и стал епископом Миры, где и проповедовал приблизительно с 310 по 343 год нашей эры. Говорят, что незамужняя девушка, которая прикоснётся к саркофагу Святого Николая, обязательно выйдет замуж в ближайшем будущем. Церковь пережила множество набегов, но была восстановлена и сейчас пользуется большой популярностью у паломников. К затонувшему городу на яхтеДалее мы отправимся на шикарной яхте 🛥️ к одному из островов в Средиземном море 🌊 — Кекова. На северной стороне острова находятся руины античного ликийского города Каравола, который разрушился в результате землетрясения во II веке и частично ушёл под воду. С борта яхты по береговой линии города мы можем увидеть, что все усеяно античными предметами. На глубине 5 метров можно увидеть статуи, стены домов, мраморные колонны, остатки античного порта и каменные лестницы. Затем мы остановимся у греко-римского амфитеатра, который во времена римлян был переделан под арену для гладиаторских боев. Амфитеатр был рассчитан примерно на 400 мест. Экскурсионная программа:• Выезд из отеля;

Посещение древнего города Миры;

Ликийские гробницы;

Церковь Cвятителя Николая Чудотворца;

Прогулка на яхте к острову Кекова;

Обед. Организационные детали:Возьмите с собой завтрак (ланч пакет из отеля), завтрак (ланч пакет из отеля), удобную обувь, головной убор, солнцезащитный очки и крем и воду.