Приглашаем вас в захватывающее приключение, полное драйва! Вы проедете на джипах с открытым верхом по каньону и увидите античный арочный мост. А потом сплавитесь на рафтах по лазурной реке мимо отвесных скал.
Описание экскурсии
Джип-сафари к каньону Кёпрюлю (3 ч). Вы проедете по горным тропам на внедорожниках. По пути осмотрите древний римский мост. В каньоне будет 30 минут свободного времени, чтобы прогуляться, сделать фотографии и насладиться пейзажами.
Рафтинг (3 ч). Затем вас ждёт сплав по реке Кёпрюлю — 12 км вниз по течению. В середине маршрута вы пообедаете в ресторане на берегу.
Организационные детали
- Трансфер, снаряжение для рафтинга и обед (куриный шашлык, макароны и салат) включены в стоимость, напитки оплачиваются отдельно
- В зависимости от уровня подготовки можно выбрать большую лодку на компанию или компактную байдарку на двоих
- Опыт рафтинга не обязателен, прогулка подходит людям в хорошей физической форме
- Дети до 17 лет участвуют в сплаве только вместе с родителями, а самых маленьких сажаем в центре плота, где безопаснее всего
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€48
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Дети от 6 до 11 лет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Аланье
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Входит в следующие категории Аланьи
