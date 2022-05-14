Вас ожидает:

Во время тура Вы посетите одни из самых выдающихся памятников искусства и архитектуры, которые очаруют Вас своей неповторимостью и величием. Главный дворец Османской империи до середины XIX века-Дворец Топкапы. В настоящее время это музей, где хранятся мусульманские святыни. Церковь Святой Ирины (Айя-Ирена)-первая христианская базилика, возведенная в начале IV века, которая никогда не была мечетью. Здесь находится саркофаг, где, по преданию, покоятся останки Константина.

Большая мечеть Айя-София (Собор Святой Софии)-знаменитый памятник византийского зодчества, православный собор, ставший в 2020 году снова мечетью. Голубая мечеть (мечеть Султанахмет)- творение мусульманской архитектуры. Ипподром-древнеримское сооружение, дошедшее до нас в виде руин. Здесь же находятся Немецкий фонтан и обелиски, Египетский и Константина. Старейший рынок Стамбула-Египетский базар, пропитанный восточным колоритом и ароматами многочисленных масел, специй, пряностей и чая.

Также Вас ждет прогулка по живописному Босфору, которая позволит Вам полюбоваться завораживающими видами на город со стороны воды.

Экскурсия в Стамбул из Алании познакомит Вас с неповторимым городом, основанным в 660 году до н. э. под названием Византион. Здесь переплелись эпохи времен, и вершились судьбы держав. Великий Стамбул покорит Вас своей уникальностью, где гармонично существуют Европа и Азия, мусульманство и христианство, древность и современные тенденции…