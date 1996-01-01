Что вас ожидает:• Багги-сафари (1 багги на двоих) — катания по национальному парку Кёпрюлю;
Рафтинг по реке Кёпрючай с каньонингом (прыжки в воду по желанию); Протяженность маршрута составляет 14 км. На протяжении всего путешествия вы будете:• Передвигаться по горным ⛰️ склонам и лесным тропинкам; Наслаждаться красотами открывающихся взору пейзажей; Любоваться окрестностями с высоты Таврических гор; Получать массу удовольствия от скорости; Сможете отдохнуть на берегу реки и искупаться в её водах. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, плавки, полотенце, очки, солнцезащитный крем, воду, удобную обувь на застежках, бандану и сменную одежду. Что входит трансфер (комфортабельный кондиционированный автобус) страховка обед снаряжение для рафтинга услуги инструктора.
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Группа до 25 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
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