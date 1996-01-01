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Комбо драйв: рафтинг и багги

5
1 отзыв
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Комбо драйв: рафтинг 🚣‍ и багги — абсолютно безопасный тур 2 в 1, на протяжение которого рядом с вами всегда будет находиться наш инструктор.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $40 за человека

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Комбо драйв: рафтинг и багги
Комбо драйв: рафтинг и багги

Что вы увидите

  • Багги-сафари
  • Рафтинг
Что вас ожидает:• Багги-сафари (1 багги на двоих) — катания по национальному парку Кёпрюлю;
  • Рафтинг по реке Кёпрючай с каньонингом (прыжки в воду по желанию);
  • Протяженность маршрута составляет 14 км. На протяжении всего путешествия вы будете:• Передвигаться по горным ⛰️ склонам и лесным тропинкам;
  • Наслаждаться красотами открывающихся взору пейзажей;
  • Любоваться окрестностями с высоты Таврических гор;
  • Получать массу удовольствия от скорости;
  • Сможете отдохнуть на берегу реки и искупаться в её водах. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, плавки, полотенце, очки, солнцезащитный крем, воду, удобную обувь на застежках, бандану и сменную одежду.
Что входит
  • трансфер (комфортабельный кондиционированный автобус)
  • страховка
  • обед
  • снаряжение для рафтинга
  • услуги инструктора.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Комбо драйв: рафтинг и багги
Комбо драйв: рафтинг и багги
Комбо драйв: рафтинг и багги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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1 отзыв оставили туристы

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