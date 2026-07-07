Пиратский корабль, легенды о разбойниках, морские просторы, светящиеся пещеры и пенная вечеринка — как вам такое комбо? Собрали самые яркие развлечения, чтобы вы как следует отдохнули и повеселились.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас у отеля и привезём в порт, где вы отправитесь на пиратском корабле в морское приключение.
- По пути увидите Красную башню, символ Аланьи, и пещеры, где можно понаблюдать за свечением минералов.
- Услышите легенды о пиратах и посмотрите на пляж Клеопатры.
- Искупаетесь в бирюзовых водах во время остановок в открытом море.
- Пообедаете на яхте, а после аниматоры устроят активности для детей и взрослых.
- Вы повеселитесь на пенной вечеринке, а затем вернётесь обратно на пристань.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из вашего отеля, обед, безлимитные безалкогольные напитки.
- Вместимость корабля — 215 человек. На борту есть спасательные жилеты.
- С вами будет русскоязычный гид из нашей команды.
в понедельник и четверг в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 16:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг в Египте и Турции. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет».
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