Рафтинг и другой экстрим на ваш вкус - из Аланьи

Собрать свой набор впечатлений в горах и каньоне
Рафтинг по каньону, сафари на багги или квадроциклах, зиплайн над рекой — вы сами выбираете формат приключения в Анталье. Можно объединить всё в одном ярком дне или остановиться на одной или двух активностях. А с нашей стороны — комфортный трансфер, сытный обед, инструктаж, адреналин и отличные пейзажи.
Описание экскурсии

Рафтинг

Вы отправитесь по реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю — среди скал, сосен и бурной воды. Пороги добавят адреналина — но волноваться не стоит, перед стартом вы пройдёте подробный инструктаж и получите всё необходимое снаряжение.

Сафари на багги или квадроциклах

Выбирайте транспорт — и вперёд по бездорожью через пыльные тропы, горные пейзажи и деревни у подножия Тавра.

Зиплайн

Вы пролетите над живописными окрестностями и посмотрите на каньон с высоты — яркая точка насыщенного дня.

Примерный тайминг

~8:00–9:00 — трансфер из вашего отеля

10:30 — прибытие в базовый лагерь Каньон Кёпрюлю

11:00–12:30 — инструктаж по технике безопасности и сафари на багги или квадроциклах

12:30 — начало рафтинга по живописному 14-километровому маршруту с перерывами на купание и фотосессии

13:30 — обед на берегу реки

14:30 — сплав по реке или свободное время у воды

15:30 — спуск на зиплайне через реку в каньоне

16:30–18:00 — обратный путь в ваш отель

Организационные детали

  • Допускаются взрослые и дети от 5 лет
  • В стоимость включено: трансфер (возможен также из Антальи, Белека, Сиде, Серика и Кемера), обед, страховка и аренда снаряжения для рафтинга
  • Вы можете приехать к точке старта самостоятельно — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Рафтинг с трансфером из отелей€22
Рафтинг, багги или квадроциклы, зиплайн и трансфер€45
Рафтинг, сафари на джипах, багги или квадроциклы, зиплайн и трансфер€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

