Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Ответ гида:
Вахит, мы очень сожалеем, что экскурсия Вам не понравилась и не оправдала Ваши ожидания.<br>Мы хотели бы прокомментировать ваш отзыв, так как он содержит недостоверную информацию о проведении экскурсии.<br>Вас забрали из отеля в 08:25, время было назначено 8:00. Вы не ждали сорок минут. Я была на связи с Вами по ватсап. Мы звонили рафтинг компании и сообщили Вам о том, что в другом отеле люди не вышли в указанное время. Их долго ждали и поэтому трансфер задержался.<br>Ехать до места сплава около двух часов от отеля. С учётом заезда за другими дорога может составить 2, 5 часа. Но не более и совсем не 5, 5 часов как описано в отзыве.<br>Таблетки от головы и тд запрещено давать туристам и в транспорте и в отеле. Никто не даст подобные лекарства по запросу. Это запрещено.<br>Жалобу про однотипные пейзажи даже не знаю как прокомментировать. Вы едете из отеля до места сплава. Это не какой-то живописный тур по красивым историческим местам.<br>Вода холодная, естественно. Это горная река, рафтинг !! Вода холодная даже в самые жаркие месяцы. Никто не заставляет заходить в холодную воду для фото. Это по желанию. Можно не заходить.<br>Сплав проходит в национальном парке Кёпрюлю каньон. Очень красивое место и красивая горная река. Никак не лужа.<br>Беременные в туре не участвуют. Это запрещено. Никого из лодки без согласия не выкидывают.<br>Программа тура предусматривает определённое время выезда обратно в отели. Турист не может уехать в любое время. Это групповой тур. Когда все готовы и когда приходит время выезда, трансферы развозят путешественников по отелям. Это никак не связано с распитием пива и тд (напитки употребляют по желанию только во время обеда).<br>Про ситуацию с гидом мы отправили запрос в рафтинг компанию, а также пообщались с другими туристами, которые ездили на рафтинг в тот день - ничего подобного не происходило. Это некорректная информация.<br>Стоимость тура достаточно низкая. Ведь предоставлены все услуги : трансфер туда обратно, инструктаж, услуги инструктора, обед, снаряжение и сплав почти 14 км. Учитывая все эти услуги, тур не может стоить 5-10€. Замечания о переплате тоже считаем необоснованными.<br>В отзыве прослеживается национальная неприязнь к туристам из других стран и негативное необоснованное отношение к Турции. Как бы там ни было, по поведению одного / нескольких человек нельзя судить о всей Стране, о Турции, которая безусловно имеет богатое историческое и культурное наследие.