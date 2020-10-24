Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Экскурсию из десяти баллов оцениваю на три. Ждешь сорок минут автобуса. Едешь в общей сложности пять с половиной часа по однообразному маршруту. Машины маленькие. С водителем впереди сидел ребенок. Девочка очень шумно себя вела. В машине нет таблеток от головы. Пейзаж за все пять с половиной часов не менялся и был очень скучный. Вода холодная. Нас заставили пройти раздртыми по ледяной воде. Я простыл. Ощущение из лодки. В воде ощущение, что плаваешь не по горной реке, а по большой луже. Пороги не чувствовались от слова совсем. Что пороги, что не пороги…. Я заплатил деньги за эмоции, а получил плач детей на целый день и неспешеую прогулку по турецкой луже.



Инструктор совсем не переживал о нас. Ему было важно лишь, чтобы нас сфотографировал оператор и мы сделали улыбчивое лицо. Вместо того, чтобы плыть хотя бы на равна с другими группами он вечно тормозил и в итоге все ощущение от экскурсии просто пошло в негатив. На мои просьбы и просьбы остальных не обливать нас водой - не реагировал и обливал. Одного из участников вытолкнул с лодки в холодную воду. Мрак….. Людей обливали сами инструкторы. Беременных и детей, больных и старых людей просто поливали с весел ледяной водой….. Здравствуйте, болезни почек…..



Обратно пришлось два часа просто ждать, пока все по пьют пива. Непьющие просто сидели в машине и ждали. На вопрос когда поедем, полупьяный или уставший инструктор вообще никак не отреагировал. Отношение в отдвхающим, как к пушечного мясу или кошельку. И люди сопровождающие туристов в экскурсии даже и не пытались это скрывать. Англоговоряшие годы разве что в открыткю только в лица людей не плевали. Моветон был, когда один из англоговорящих гидов (смуглая, коренастый турок, короткострижен, среднего роста с косоглазием) в разговоре с отдыхающим - повернулся ко всем попой (задницей. ) и попросил собеседника и толпу отдыхающих тоже поцеловать его туда. Все это видели. Но больше всех реакция дикого смеха была от таких же гидов, большая часть из которых этнические турки…. Одним словом, турки показали ни наглядно доказали, на каком уровне у них находится культура.

Считаю, что экскурсия не стоит своих денег. Крайняя, цена за такое времяпрепровождения пять евро, но никак не 18…..

После такого кошмарного опыта, я никогда не буду пользоваться услугами этой компании. Более того, после ситуации с турки, который показал задницу всем- я напрочь перестал воспринимать Турцию, как страну достойную моего присутствия. В моем лице компания и республика - навсегда потеряли клиента и туриста…. Турция - ноу….

Платить деньги и вместо рафтинга - смотреть на черную задницу страшного гида - сомнительное удовольствие. Которое явно 18 евро не стоит… …