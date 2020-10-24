Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне

3.9
10 отзывов
Вам предстоит покорить красивейшую горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон.

Вы получите незабываемые эмоции от бодрого приключения и насладитесь видом каньона и древнего каменного моста.

А за вашу безопасность будут отвечать профессиональные гиды-инструкторы.
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке

Что вас ожидает

Сплав по реке в живописном каньоне

Из вашего отеля в Аланье или её окрестностях вы отправитесь в национальный парк Кёпрюлю Каньон — идеальное место для рафтинга в Анталийском регионе. Горная река, по которой вам предстоит сплавляться, течёт по каньону, поэтому каждый поворот сопровождается великолепными видами скал и зелени. А в одном месте каньона вы увидите каменный мост Олук высотой 27 метров, построенный римлянами во 2 в. н. э.

Безопасное приключение

Протяжённость сплава 14 км — чтобы преодолеть эту дистанцию, вам не нужно иметь опыт в рафтинге или специальную подготовку. На протяжении всего маршрута вас сопровождают профессиональные гиды-инструкторы, а перед началом приключения вы пройдёте полный инструктаж.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер; обед; снаряжение (шлем и жилет).
  • Дополнительные расходы: напитки; фото и видео (по желанию).
  • Дети до 6 лет не допускаются на рафтинг.
  • Ваша обувь должна быть удобной и нескользкой. Специальную обувь всех размеров можно приобрести на базе рафтинга.
  • Длительность экскурсии включает время сбора группы по отелям (общее время экскурсии 13-14 часов; общее время в дороге около 7 часов).
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Время проведения: в понедельник, среду и пятницу в 08:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена
Елена
Наша команда гидов имеет многолетний опыт работы в туризме. Мы точно знаем, какие экскурсии вам предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. Будем рады поделиться своим опытом и знаниями. Гостеприимная Турция ждет вас!
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10 реальных отзывов от туристов

В
24 окт 2020
Сам рафтинг и река более чем понравилась, но очень много вопросов к организации экскурсии:водитель микроавтобуса гоняет как бешеный и резко тормозит, в итоге из-за его гонок на обратном пути случилось мини ДТП-он не успел увидеть и среагировать на трассе кусок кирпича и пробил радиатор, стояля прямо на трассе и около 40 минут стояли на трассе и ждали следующего автобуса, который, естественно, был переполнен и мы из-за развоза туристов итого попали на 2 часа по времени и опоздали на пятничный базар, который была возможность посетить только в этот день, да, дтп могут случится с кем угодно, НО не нарушай бы водитель так сильно скоростной режим возможность уйти и среагировать была, тк левый ряд был пустым и было достаточно перестроится. Следующий момент-остановка у местного магазина на "15 минут"-все туристы управились минут за 10 с покурить и тд и сели в автобус, через оговорённые 15 минут водителя нет-через минут 25 пошли искать его, а он сидит пьет чай и просто общается с местными, на замечание что уже время он сказал 10 минут, и весь автобус возмущенно ждал когда уважаемый договорит со своим знакомым(на дороге обратно была та же история, но из туристов даже никто не попытался покинуть автобус-в итоге в туре все удобства для водителя, он же бедный так устал сидеть и ждать нас с рафтинга. Минус что нельзя нигде оставить ценные вещи, минус что во время самого сплава нельзя положить телефон к гиду (на предыдущих европейских рафтингах и то и то было, тут это было дочень удивительно). Сам сплав понравится спокойным людям, экстрима нет вообще, советую купить в городе чехол водонепроницаемый
(В городе он 15 лир, на базе рафтинга 10 €) и тапочки-кораллки, тоже продают на базе по 10€, в городе дешевле.
Елена
Ответ гида:
Виктория, благодарим за отзыв. Нам очень важна обратная связь путешественников. Мы передали всю информацию нашему партнеру - рафтинг компании. Они подтвердили, что на обратном пути произошло небольшое дтп по вине водителя; за что просили передать свои извинения и также просили передать, что с водителем была проведена беседа по поводу стиля вождения и продолжительных остановок. Также хочу отметить, что на всех транспортных средствах, которые перевозят туристов, установлены ограничители скорости, которые не позволяют нарушать скоростной режим. Происшествие случилось из-за невнимательности водителя, о чем его предупредили; безопасность путешественников превыше всего.<br>Мне очень жаль, что Вы не успели на пятничный базар. Подобные мероприятия желательно не планировать на день экскурсии, поскольку в дороге и на самой экскурсии могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, в следствие чего время возвращения в отель может сместиться на более позднее. Ценные вещи не рекомендуется брать с собой; как и везде, за оставленные ценные вещи кроме путешественника никто не несёт ответственности. Любые другие вещи (рюкзак с сухой сменной одеждой, полотенце и тд) можно оставить в автобусе, на котором приезжаете. В разных странах условия и правила проведения экскурсий могут отличаться; так рафтинг в европейских странах отличается от рафтинга в Турции; поэтому все интересующие вопросы лучше уточнить заранее у гида. Мы ценим Ваши советы и рекомендации и очень рады, что сам рафтинг Вам понравился. Надеемся увидеть Вас в будущем на других наших экскурсиях.
В
1 окт 2020
Экскурсию из десяти баллов оцениваю на три. Ждешь сорок минут автобуса. Едешь в общей сложности пять с половиной часа по однообразному маршруту. Машины маленькие. С водителем впереди сидел ребенок. Девочка очень шумно себя вела. В машине нет таблеток от головы. Пейзаж за все пять с половиной часов не менялся и был очень скучный. Вода холодная. Нас заставили пройти раздртыми по ледяной воде. Я простыл. Ощущение из лодки. В воде ощущение, что плаваешь не по горной реке, а по большой луже. Пороги не чувствовались от слова совсем. Что пороги, что не пороги…. Я заплатил деньги за эмоции, а получил плач детей на целый день и неспешеую прогулку по турецкой луже.

Инструктор совсем не переживал о нас. Ему было важно лишь, чтобы нас сфотографировал оператор и мы сделали улыбчивое лицо. Вместо того, чтобы плыть хотя бы на равна с другими группами он вечно тормозил и в итоге все ощущение от экскурсии просто пошло в негатив. На мои просьбы и просьбы остальных не обливать нас водой - не реагировал и обливал. Одного из участников вытолкнул с лодки в холодную воду. Мрак….. Людей обливали сами инструкторы. Беременных и детей, больных и старых людей просто поливали с весел ледяной водой….. Здравствуйте, болезни почек…..

Обратно пришлось два часа просто ждать, пока все по пьют пива. Непьющие просто сидели в машине и ждали. На вопрос когда поедем, полупьяный или уставший инструктор вообще никак не отреагировал. Отношение в отдвхающим, как к пушечного мясу или кошельку. И люди сопровождающие туристов в экскурсии даже и не пытались это скрывать. Англоговоряшие годы разве что в открыткю только в лица людей не плевали. Моветон был, когда один из англоговорящих гидов (смуглая, коренастый турок, короткострижен, среднего роста с косоглазием) в разговоре с отдыхающим - повернулся ко всем попой (задницей. ) и попросил собеседника и толпу отдыхающих тоже поцеловать его туда. Все это видели. Но больше всех реакция дикого смеха была от таких же гидов, большая часть из которых этнические турки…. Одним словом, турки показали ни наглядно доказали, на каком уровне у них находится культура.
Считаю, что экскурсия не стоит своих денег. Крайняя, цена за такое времяпрепровождения пять евро, но никак не 18…..
После такого кошмарного опыта, я никогда не буду пользоваться услугами этой компании. Более того, после ситуации с турки, который показал задницу всем- я напрочь перестал воспринимать Турцию, как страну достойную моего присутствия. В моем лице компания и республика - навсегда потеряли клиента и туриста…. Турция - ноу….
Платить деньги и вместо рафтинга - смотреть на черную задницу страшного гида - сомнительное удовольствие. Которое явно 18 евро не стоит… …
Елена
Ответ гида:
Вахит, мы очень сожалеем, что экскурсия Вам не понравилась и не оправдала Ваши ожидания.<br>Мы хотели бы прокомментировать ваш отзыв, так как он содержит недостоверную информацию о проведении экскурсии.<br>Вас забрали из отеля в 08:25, время было назначено 8:00. Вы не ждали сорок минут. Я была на связи с Вами по ватсап. Мы звонили рафтинг компании и сообщили Вам о том, что в другом отеле люди не вышли в указанное время. Их долго ждали и поэтому трансфер задержался.<br>Ехать до места сплава около двух часов от отеля. С учётом заезда за другими дорога может составить 2, 5 часа. Но не более и совсем не 5, 5 часов как описано в отзыве.<br>Таблетки от головы и тд запрещено давать туристам и в транспорте и в отеле. Никто не даст подобные лекарства по запросу. Это запрещено.<br>Жалобу про однотипные пейзажи даже не знаю как прокомментировать. Вы едете из отеля до места сплава. Это не какой-то живописный тур по красивым историческим местам.<br>Вода холодная, естественно. Это горная река, рафтинг !! Вода холодная даже в самые жаркие месяцы. Никто не заставляет заходить в холодную воду для фото. Это по желанию. Можно не заходить.<br>Сплав проходит в национальном парке Кёпрюлю каньон. Очень красивое место и красивая горная река. Никак не лужа.<br>Беременные в туре не участвуют. Это запрещено. Никого из лодки без согласия не выкидывают.<br>Программа тура предусматривает определённое время выезда обратно в отели. Турист не может уехать в любое время. Это групповой тур. Когда все готовы и когда приходит время выезда, трансферы развозят путешественников по отелям. Это никак не связано с распитием пива и тд (напитки употребляют по желанию только во время обеда).<br>Про ситуацию с гидом мы отправили запрос в рафтинг компанию, а также пообщались с другими туристами, которые ездили на рафтинг в тот день - ничего подобного не происходило. Это некорректная информация.<br>Стоимость тура достаточно низкая. Ведь предоставлены все услуги : трансфер туда обратно, инструктаж, услуги инструктора, обед, снаряжение и сплав почти 14 км. Учитывая все эти услуги, тур не может стоить 5-10€. Замечания о переплате тоже считаем необоснованными.<br>В отзыве прослеживается национальная неприязнь к туристам из других стран и негативное необоснованное отношение к Турции. Как бы там ни было, по поведению одного / нескольких человек нельзя судить о всей Стране, о Турции, которая безусловно имеет богатое историческое и культурное наследие.
C
22 авг 2020
Было круто. Ребята, вы лучшие. Гид вообще потрясный, развлекал всю дорогу. Обед был очень вкусным: куриный шашлык, салат, на гарнир фри и макароны в томате, арбуз. Напитки стоили 2 доллара. Заранее купите аквашузы или кораллки, чехол для телефона, чтоб не намок.
О
16 авг 2020
Прекрасная организация, веселая поездка и собственно рафтинг! Советую всем, чтобы не засиживаться в отеле! День прошел прекрасно!
П
1 окт 2019
Ребята, прекращайте разводняк, то нужно купить за 50 лир резиновую обувь, до доплатить за тарзанку 10$, то за лепешку, хотя питание включено. Отдельно по питанию, почему еда входит в стоимость, а напитки нет. Некрасиво с вашей стороны, вам есть над чем работать
Alexander
31 июля 2019
Было весело, не страшно и безопасно. Отлично провели время. Рекомендую.
Е
26 июня 2019
Спасибо за организацию рафтинга. Эту программы мы выбираем не первый раз, находясь в Турции, да и в России сплавляемся на байдарка и рафтах.
Микроавтобус забрал из отеля в п. Махмутлар в назначенное время, дорога до места назначения заняла около 2, 5 часов, т. к. собирали участников группы из других отелей в Алании. В дороге была сделана 15-тиминутная остановка для приобретения сувениров и/или возможность посетить санузел. По дороге экскурсионной части не было.
На базе рафтинга встретили, проинструктировали, одели спас. жилеты и шлемы. Для тех кто плохо знает английский: Группа состояла не только из русскоговорящих туристов, поэтому участников разделили на 2 группы по 8-9 человек и инструктаж и дальнейший сплав проводили 2 гида на англ. и русском языках.
Сплав продлился 2, 5 часа с учетом 2 остановок.
По прибытию на базу накормили сытным обедом. Как многие писали выше - напитки платные. Если денег при себе нет - можно расплатиться в отеле по прибытию в город.
+: позитивный инструктор, красивые виды на горы, безопасно, сытный обед
-: маршрут сокращен по сравнению с предыдущими годами, чтобы увидеть мост нужно брать отдельную экскурсию, которая начинается выше в горах, часть маршрута пешком, часть на машине и далее на байдарке.
Рафт, на котором были мы - спускал и в него заливалось больше воды, чем обычно. На безопасность это не повлияло, но пороги проходить на хорошо накаченном рафте интересней.
Рекомендации: одевать на купальник рубашки, чтобы руки не обгорели, использовать солнцезащитный крем, не забыть резиновые тапки для купания - в них передвигаться комфортнее.
м
26 окт 2018
Все супер. Время пролетело не заметно, прекрасная программа, вкусный обед. Красоты Каньона словами не описать.
И
29 авг 2018
Экскурсия стоит однозначно своих денег, обящательна к посещению. Эмоций очень много. Вода очень холодная, но бодрящая. Впервые получил опыт сплавления по порогам и выплывания из горной реки. Очень много людей на экскурсии: много живого веселого общения. В лагере по прибытию имеются вполне пригодные душ, туалет. Безопасность обеспечивается сопровождающими, шлемом и жилетом. В экскурсия участвуют в том числе и дети. Я запомнил этот день, как оригинальное событие. Единственным минусом являются активное навязывание дополнительных расходов: платные напитки, диски (которые в макбук не вставишь), и принудительный просмотр фильма: рекомендую просто отказаться от этой процедуры и не реагировать на принудительные приглашения к просмотру до конца.
Тем не менее экскурсия однозначно рекомендуется к посещению. 9 из 10!
Кирилл
22 авг 2018
Все хорошо, есть три пожелания. Первое, это доставка — ехать долго, места остались на последнем ряду: теснота, духота. Не стоит забивать полностью микроавтобус в подобных случаях.
Второе, самая главная фото на анонсе экскурсии, это мост 2го века, который мы так и не увидели, потому что сейчас он не входит в программу.
Третье, купили диск с видео и фото, где эти товарищи анонсировали что там два часа записи
В результате нашлось только 25 минут нарезки.

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