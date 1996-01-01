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Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы

4.9
9 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Грин каньон — настоящий райский уголок в природном заповеднике, расположенном в горах ⛰️ Тавр.

Это красивейшее место для отдыха туристов: бирюзовая вода, густая растительность и великолепные горы создают потрясающий пейзаж.

Экскурсия ⛳ не утомительна и подарит всем без исключения море 🌊 удовольствия, самые яркие впечатления от общения с природой, станет приятным дополнением к пляжному отдыху.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $42 за человека

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Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы

Что вы увидите

  • Грин каньон
Самое большое водохранилище ТурцииВодохранилище расположено в 10 км. от Манавгата, в горах ⛰️ Тавры, имеет более 20 горных источников, подпитывающих его. Когда вы оказываетесь в этом дивном месте, у вас просто дух захватывает от: зеленовато-бирюзовых вод, голубого неба и скал, покрытых деревьями.
Помимо сплава на кораблике туристам предлагают искупаться в каньоне. Кристально чистая и прохладная вода просто изумляет и придает сил для следующих приключений. Экскурсионная программа:• Панорамная остановка с видом на Зеленый каньон;
  • Пяти часовая прогулка 👣 на кораблике по зелёному каньону;
  • Обед в горном ресторане (на выбор: речная форель на глиняной сковородочке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки);
  • Остановки для купания в горном каньоне. Возьмите с собой:• купальник, полотенце
  • солнцезащитные очки, крем
  • головной убор
Что входит
  • трансфер
  • прогулка по каньону
  • обед
  • безалкогольные напитки.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы
Расслабленная поездка в Зеленый каньон - подзарядитесь энергией природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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9 отзывов оставили туристы

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