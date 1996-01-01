Самое большое водохранилище ТурцииВодохранилище расположено в 10 км. от Манавгата, в горах ⛰️ Тавры, имеет более 20 горных источников, подпитывающих его. Когда вы оказываетесь в этом дивном месте, у вас просто дух захватывает от: зеленовато-бирюзовых вод, голубого неба и скал, покрытых деревьями.
Помимо сплава на кораблике туристам предлагают искупаться в каньоне. Кристально чистая и прохладная вода просто изумляет и придает сил для следующих приключений. Экскурсионная программа:• Панорамная остановка с видом на Зеленый каньон;
Пяти часовая прогулка 👣 на кораблике по зелёному каньону;
Обед в горном ресторане (на выбор: речная форель на глиняной сковородочке или шашлык из курицы, салаты, безалкогольные напитки);
Остановки для купания в горном каньоне. Возьмите с собой:• купальник, полотенце
солнцезащитные очки, крем
головной убор
Что входит
трансфер
прогулка по каньону
обед
безалкогольные напитки.
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.