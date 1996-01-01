Самое большое водохранилище ТурцииВодохранилище расположено в 10 км. от Манавгата, в горах ⛰️ Тавры, имеет более 20 горных источников, подпитывающих его. Когда вы оказываетесь в этом дивном месте, у вас просто дух захватывает от: зеленовато-бирюзовых вод, голубого неба и скал, покрытых деревьями.

Помимо сплава на кораблике туристам предлагают искупаться в каньоне. Кристально чистая и прохладная вода просто изумляет и придает сил для следующих приключений. Экскурсионная программа:• Панорамная остановка с видом на Зеленый каньон;