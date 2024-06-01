Оймапинар — уникальное место, где можно наслаждаться красотой природы, прогулками на лодке и пикниками на свежем воздухе. Давайте не будем медлить и отправимся в эту отличную для отдыха и релаксации локацию. Здесь, в окружении потрясающей природы Турции, вы сможете активно провести время, увидеть плотину Оймапинар и пообедать с видом на Зеленый Каньон.

Описание