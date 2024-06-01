Активный отдых в Турции: Групповая экскурсия к Зеленому Каньону из Аланьи
Оймапинар — уникальное место, где можно наслаждаться красотой природы, прогулками на лодке и пикниками на свежем воздухе. Давайте не будем медлить и отправимся в эту отличную для отдыха и релаксации локацию.
Здесь, в окружении потрясающей природы Турции, вы сможете активно провести время, увидеть плотину Оймапинар и пообедать с видом на Зеленый Каньон.
Здесь, в окружении потрясающей природы Турции, вы сможете активно провести время, увидеть плотину Оймапинар и пообедать с видом на Зеленый Каньон.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плотина Оймапинар
- Зеленый Каньон
Описание
Что вас ждетЕсли вас привлекают пейзажи, уникальная природная красота, активный отдых и плавание, то этот тур идеально подойдет для вас. Мы приглашаем вас потрясающий Зеленый Каньон, который своими невероятными видами перенесет вас в совершенно другое измерение. Озеро Оймапинар — это крупное водохранилище, расположенное в окрестностях города Манавгат. Здесь у туристов есть уникальные возможности для прогулок на лодке и пикников среди красивой природы. Мы как раз поедем к знаменитой плотине Оймапинар, имеющей ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, она образовала два великолепных места — Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Озеро окружено живописной природой, включающей горные хребты, сосновые леса и местные растительные виды. Это отличное место для туристов и любителей природы, которые хотят наслаждаться спокойствием и красотой окружающей среды. Вы посмотрите на плотину и сделаете красивые фотографии на ее фоне. Также вас ждет обед с видом на каньон.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по каньону
- Купание
- Обед
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Оставьте свой контактный номер телефона
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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