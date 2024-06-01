Плотина Оймапинар и Зеленый Каньон (лодочный тур)
Групповая экскурсия в Аланье

Активный отдых в Турции: Групповая экскурсия к Зеленому Каньону из Аланьи

Оймапинар — уникальное место, где можно наслаждаться красотой природы, прогулками на лодке и пикниками на свежем воздухе. Давайте не будем медлить и отправимся в эту отличную для отдыха и релаксации локацию.

Здесь, в окружении потрясающей природы Турции, вы сможете активно провести время, увидеть плотину Оймапинар и пообедать с видом на Зеленый Каньон.
Плотина Оймапинар и Зеленый Каньон (лодочный тур)
Плотина Оймапинар и Зеленый Каньон (лодочный тур)
Плотина Оймапинар и Зеленый Каньон (лодочный тур)
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Плотина Оймапинар
  • Зеленый Каньон

Описание

Что вас ждет

Если вас привлекают пейзажи, уникальная природная красота, активный отдых и плавание, то этот тур идеально подойдет для вас. Мы приглашаем вас потрясающий Зеленый Каньон, который своими невероятными видами перенесет вас в совершенно другое измерение. Озеро Оймапинар — это крупное водохранилище, расположенное в окрестностях города Манавгат. Здесь у туристов есть уникальные возможности для прогулок на лодке и пикников среди красивой природы. Мы как раз поедем к знаменитой плотине Оймапинар, имеющей ширину 360 метров и высоту 185 метров. Построенная в 1984 году, она образовала два великолепных места — Зеленый Каньон и Зеленое Озеро. Озеро окружено живописной природой, включающей горные хребты, сосновые леса и местные растительные виды. Это отличное место для туристов и любителей природы, которые хотят наслаждаться спокойствием и красотой окружающей среды. Вы посмотрите на плотину и сделаете красивые фотографии на ее фоне. Также вас ждет обед с видом на каньон.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по каньону
  • Купание
  • Обед
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Оставьте свой контактный номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

ГрупповыеАктивный отдыхВыездныеНа весь деньКаньоныПрирода и пейзажи

Похожие туры из Аланьи

Углубись в историю с VIP-туром «Демре, Мира и Кекова»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
Углубись в историю с VIP-туром «Демре, Мира и Кекова»
Ваш отель
Завтра
14 фев
15 фев
16 фев
$600 за человека
Поездка на джипах в каньон Сападере
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
62 отзыва
Поездка на джипах в каньон Сападере
Ваш отель
14 фев
17 фев
21 фев
24 фев
от $25 за человека
Тазы-каньон, город Сельге и Камни дьявола
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия: Тазы-каньон, Сельге и Камни Дьявола
Погрузитесь в мир древних руин и природных чудес во время экскурсии, полной открытий и красоты
Ваш отель
14 фев
16 фев
21 фев
23 фев
$35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Аланье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM