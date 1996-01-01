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Волшебный подводный мир Средиземного моря

Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Человек пытался покорить морской мир многие тысячелетия, но всё время сталкивался с проблемой, как же пробыть под водой достаточно времени.

Сначала пловцы тренировались и расширяли свои легкие, но дольше пяти минут под водой пробыть не получалось.

Затем придумали мешки с воздухом, сшитые из шкур животных.

Но потом ещё многие годы попытки не удавались и только в 1945 году было изобретено снаряжение для погружения.

Поэтому сейчас дайвинг в Алании открывает для вас новый подводный мир.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $38 за человека

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Волшебный подводный мир Средиземного моря
Волшебный подводный мир Средиземного моря

Что вы увидите

  • Сафари на квадроциклах
Неизведанные глубиныДайвинг — это интересное занятие, которое позволит открыть для путешественника совсем другой мир. Мы мало, что знаем о подводном мире, ведь океаны и моря 🌊 не исследованы даже на 90%. Но данная экскурсия ⛳ в Алании позволит вам немного приоткрыть завесу тайн морских обитателей. Положительные эмоции и удовольствиеНаши опытные инструкторы отвезут вас на самые красивые 🤩 места для дайвинга, где мы увидим места массовой миграции рыб, заросли удивительных морских водорослей и других морских обитателей. Вода в Средиземном море очень чистая и прозрачная, а дно песчаное или мелко-галечное, поэтому видимость будет очень хорошая. Всю поездку с вами будет русскоговорящий опытный инструктор, который контролирует весь процесс погружения. Экскурсионная программа:• сбор туристов;
  • подробный инструктаж;
  • погружение в Средиземное море;
  • увлекательная экскурсия;
  • обед. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • страховка
  • прогулка на яхте
  • 2 погружения с профессиональным инструктором
  • снаряжение
  • обед.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Волшебный подводный мир Средиземного моря
Волшебный подводный мир Средиземного моря
Волшебный подводный мир Средиземного моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Turkish H.
Turkish H.
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