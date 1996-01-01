Неизведанные глубиныДайвинг — это интересное занятие, которое позволит открыть для путешественника совсем другой мир. Мы мало, что знаем о подводном мире, ведь океаны и моря 🌊 не исследованы даже на 90%. Но данная экскурсия ⛳ в Алании позволит вам немного приоткрыть завесу тайн морских обитателей. Положительные эмоции и удовольствиеНаши опытные инструкторы отвезут вас на самые красивые 🤩 места для дайвинга, где мы увидим места массовой миграции рыб, заросли удивительных морских водорослей и других морских обитателей. Вода в Средиземном море очень чистая и прозрачная, а дно песчаное или мелко-галечное, поэтому видимость будет очень хорошая. Всю поездку с вами будет русскоговорящий опытный инструктор, который контролирует весь процесс погружения. Экскурсионная программа:• сбор туристов;

подробный инструктаж;

погружение в Средиземное море;

увлекательная экскурсия;

обед. Организационные детали:Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитные очки, крем и головной убор.