Южная Турция славится не только морскими курортами. Здесь вы найдете природные и архитектурные чудеса, проследуете по караванным дорогам Великого шелкового пути и откроете для себя неизведанные уголки страны. Именно в такое путешествие мы с вами и отправимся — из Антальи к пещере с водопадом и к древним поселениям, куда обычно не ступает нога туриста.

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Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Турция, которую вы еще не видели

На комфортабельном минивэне мы заберем вас из любого отеля Антальи. В пути проведем около 2,5 часов, по дороге будем делать перерывы на отдых и кофе. За интересными рассказами о местной природе и быте время пролетит незаметно!

Позавтракаем в живописной деревушке на древнем участке Великого шёлкового пути. Представим себя участниками каравана, прогулявшись по отрезку торгового маршрута;

Посетим национальный парк, где находится подземная пещера Алтынбешик — крупнейшая в Турции и третья по величине в мире. Осмотрим её величественные своды и травертины на лодке в сопровождении гида;

Пообедаем в местечке Ormana, где сохранились старинные «пуговичные» дома, построенные из камня и ливанского кедра без единого гвоздя;

По желанию заглянем в музей Янычар и рассмотрим редкие и красивые предметы быта и культуры османских времён.

Конечно, в каждой локации я расскажу вам о ее особенностях. Открою главное из истории, поделюсь сюжетами из жизни нетуристической Турции, а также особенностями флоры и фауны этой страны.

Организационные детали

При бронировании укажите, пожалуйста, название отеля, из которого вас забрать.

Что включено в стоимость

комфортный трансфер на минивэне с кондиционером и услуги водителя

прогулка на лодке в подземную пещеру (мест в лодке 7-10)

экскурсия по национальному парку

Дополнительные расходы