Южная Турция славится не только морскими курортами.
Здесь вы найдете природные и архитектурные чудеса, проследуете по караванным дорогам Великого шелкового пути и откроете для себя неизведанные уголки страны.
Именно в такое путешествие мы с вами и отправимся — из Антальи к пещере с водопадом и к древним поселениям, куда обычно не ступает нога туриста.
Здесь вы найдете природные и архитектурные чудеса, проследуете по караванным дорогам Великого шелкового пути и откроете для себя неизведанные уголки страны.
Именно в такое путешествие мы с вами и отправимся — из Антальи к пещере с водопадом и к древним поселениям, куда обычно не ступает нога туриста.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Турция, которую вы еще не видели
- На комфортабельном минивэне мы заберем вас из любого отеля Антальи. В пути проведем около 2,5 часов, по дороге будем делать перерывы на отдых и кофе. За интересными рассказами о местной природе и быте время пролетит незаметно!
- Позавтракаем в живописной деревушке на древнем участке Великого шёлкового пути. Представим себя участниками каравана, прогулявшись по отрезку торгового маршрута;
- Посетим национальный парк, где находится подземная пещера Алтынбешик — крупнейшая в Турции и третья по величине в мире. Осмотрим её величественные своды и травертины на лодке в сопровождении гида;
- Пообедаем в местечке Ormana, где сохранились старинные «пуговичные» дома, построенные из камня и ливанского кедра без единого гвоздя;
- По желанию заглянем в музей Янычар и рассмотрим редкие и красивые предметы быта и культуры османских времён.
Конечно, в каждой локации я расскажу вам о ее особенностях. Открою главное из истории, поделюсь сюжетами из жизни нетуристической Турции, а также особенностями флоры и фауны этой страны.
Организационные детали
При бронировании укажите, пожалуйста, название отеля, из которого вас забрать.
Что включено в стоимость
- комфортный трансфер на минивэне с кондиционером и услуги водителя
- прогулка на лодке в подземную пещеру (мест в лодке 7-10)
- экскурсия по национальному парку
Дополнительные расходы
- завтрак и обед (около 200 лир c человека)
- входные билеты в музей Янычар (25 лир с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 37 туристов
Меня зовут Елена, и мне очень интересен окружающий мир. Я люблю танцы, йогу, природу, прогулки и общение. Собираю вокруг себя приятных доброжелательных людей, с которыми комфортно и интересно. Мои ключевые ценности: честность, открытость и доброжелательность. Я занимаюсь исследованием малоизвестных уголков Турции и самостоятельно составляю маршруты. Продумываю всё до мелочей, чтобы путешествие прошло идеально. Обнимаю и надеюсь на встречу с вами.Задать вопрос
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