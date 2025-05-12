Экскурсия будет одинаково интересна и ищущим новые впечатления в привычной Турции, и тем, кто в стране впервые.
Описание экскурсии
Путешествие в мир виноделия и древних тайн
Посещение винодельни в живописном провинциальном городке Эльмалы — это уникальная возможность окунуться в атмосферу древности и насладиться вкусом местных вин. Этот уголок Турции, скрывающий в себе тайны Ликийского царства, предлагает путешественникам нечто большее, чем просто красивые пейзажи.
Новые впечатления в знакомой Турции
Экскурсия по винодельне и окрестностям Эльмалы подойдет как тем, кто уже знаком с Турцией, так и тем, кто здесь впервые. Это отличная возможность открыть для себя новые грани этой удивительной страны. Вы сможете:
- Узнать о процессе производства вина и его особенностях.
- Попробовать различные сорта местного вина.
- Погрузиться в историю Ликийского царства через экскурсии по историческим местам.
Очарование Эльмалы
Эльмалы — это не просто городок, это место, где история встречается с современностью. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться атмосферой уюта и тепла. Местные жители всегда рады поделиться своими знаниями и рассказать о культуре и традициях региона.
Заключение
Посещение винодельни и исследование Эльмалы — это не просто экскурсия, это настоящее приключение, которое оставит в вашем сердце теплые воспоминания. Не упустите шанс открыть для себя этот удивительный уголок Турции!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический музей г. Эльмалы
- Центр города и смотровая площадка
- Винодельня
- По желанию, мечеть XVI века и дом-музей первого переводчика Корана
Что включено
- Услуги лицензионного гида
- Трансфер из г. Антальи
- Вход в музей
Что не входит в цену
- Еда и напитки на винодельне.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- С собой рекомендуем взять солнцезащитный крем
- Головные уборы
- Наличные