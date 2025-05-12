История и вина Ликии

Если вы никогда не бывали в очаровательном провинциальном городке Эльмалы, куда еще не ступала нога русского туриста и не пробовали достойных турецких вин, то эта экскурсия определенно для вас.

Экскурсия будет одинаково интересна и ищущим новые впечатления в привычной Турции, и тем, кто в стране впервые.
История и вина Ликии
История и вина Ликии
История и вина Ликии
Ближайшие даты:
12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая20
мая21
мая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Путешествие в мир виноделия и древних тайн

Посещение винодельни в живописном провинциальном городке Эльмалы — это уникальная возможность окунуться в атмосферу древности и насладиться вкусом местных вин. Этот уголок Турции, скрывающий в себе тайны Ликийского царства, предлагает путешественникам нечто большее, чем просто красивые пейзажи.

Новые впечатления в знакомой Турции

Экскурсия по винодельне и окрестностям Эльмалы подойдет как тем, кто уже знаком с Турцией, так и тем, кто здесь впервые. Это отличная возможность открыть для себя новые грани этой удивительной страны. Вы сможете:

  • Узнать о процессе производства вина и его особенностях.
  • Попробовать различные сорта местного вина.
  • Погрузиться в историю Ликийского царства через экскурсии по историческим местам.

Очарование Эльмалы

Эльмалы — это не просто городок, это место, где история встречается с современностью. Прогуливаясь по его улицам, вы сможете насладиться атмосферой уюта и тепла. Местные жители всегда рады поделиться своими знаниями и рассказать о культуре и традициях региона.

Заключение

Посещение винодельни и исследование Эльмалы — это не просто экскурсия, это настоящее приключение, которое оставит в вашем сердце теплые воспоминания. Не упустите шанс открыть для себя этот удивительный уголок Турции!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Археологический музей г. Эльмалы
  • Центр города и смотровая площадка
  • Винодельня
  • По желанию, мечеть XVI века и дом-музей первого переводчика Корана
Что включено
  • Услуги лицензионного гида
  • Трансфер из г. Антальи
  • Вход в музей
Что не входит в цену
  • Еда и напитки на винодельне.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • С собой рекомендуем взять солнцезащитный крем
  • Головные уборы
  • Наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Антальи

Античный город Мира и храм Святого Николая
На машине
10 часов
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
14 мая в 08:00
15 мая в 08:00
€375€416 за всё до 4 чел.
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
На автобусе
На яхте
13 часов
31 отзыв
Водная прогулка
Из Антальи - по местам античной Ликии
Отправьтесь в путешествие по античной Ликии: посетите Демре, Миры и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
13 мая в 06:00
€42 за человека
Путешествие на ликийскую винодельню
На машине
6.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Завтра в 10:30
14 мая в 10:30
€439 за всё до 2 чел.