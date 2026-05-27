Все на борт! Вы увидите Анталию с воды, пройдёте мимо скал, пещер и водопадов, полюбуетесь Нижним Дюденом и искупаетесь в море. А на борту вас ждут обед, анимация и пенное шоу.
Описание экскурсии
- С борта вы увидите скалы и пещеры у побережья, небольшие водопады и Нижний Дюден, впадающий прямо в море
- Во время прогулки сделаем остановки для купания. Вы сможете освежиться и отдохнуть на борту: будет анимация и пенное шоу
Ориентировочный тайминг
7:20–10:00 — трансфер из отелей
10:00 — отправление яхты
12:00–13:00 — обед
15:00 — швартовка яхты
15:00–17:30 — возвращение в отели
Организационные детали
- На судне есть спасательные жилеты
- Развлечения, безалкогольные напитки и обед (в меню — курица, булгур, салат) входят в стоимость
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Для детей до 3 лет без места
|Бесплатно
|Для детей до 3 лет с местом
|€25
|Для детей от 3 до 11 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
