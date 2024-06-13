Вы отправитесь туда, где древние артефакты расскажут о далёком прошлом. Увидите античный театр и словно услышите шум толпы, приветствующей своих любимцев – гладиаторов. Пройдётесь по улочкам Сиде, где расхаживали богатые римляне и простые торговцы фруктами. Гид расскажет о жизни и быте, праздниках и обычаях горожан, театре и его создателях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Античный театр Аспендос
Вы увидите единственный хорошо сохранившийся античный театр в мире. Узнаете, как обучали гладиаторов и почему их так почитали. Гид объяснит, чем древнегреческие театры отличаются от римских и как создателям театра в Аспендосе удалось добиться такой отличной акустики.
Древний город Сиде
Вы начнёте прогулку с античного нимфеума, где простолюдины брали питьевую воду. Пройдёте по древним улицам, увидите бывшие дома богатых римлян, общественные туалеты и рынок старого города — агору. Гид расскажет, как проходил обычный день жителя Рима, что за праздники здесь устраивали, какие овощи и фрукты выращивали и где их продавали.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Volvo S40, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от размера группы)
- Дорога до первой локации займёт около 45 минут
- Дополнительно оплачиваются билеты в античный театр — €15/чел.
- Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 2866 туристов
Мы работаем гидами более 20 лет. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсияхЗадать вопрос
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