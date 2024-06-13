Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)

Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Вы отправитесь туда, где древние артефакты расскажут о далёком прошлом. Увидите античный театр и словно услышите шум толпы, приветствующей своих любимцев – гладиаторов. Пройдётесь по улочкам Сиде, где расхаживали богатые римляне и простые торговцы фруктами. Гид расскажет о жизни и быте, праздниках и обычаях горожан, театре и его создателях.
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Античный театр Аспендос

Вы увидите единственный хорошо сохранившийся античный театр в мире. Узнаете, как обучали гладиаторов и почему их так почитали. Гид объяснит, чем древнегреческие театры отличаются от римских и как создателям театра в Аспендосе удалось добиться такой отличной акустики.

Древний город Сиде

Вы начнёте прогулку с античного нимфеума, где простолюдины брали питьевую воду. Пройдёте по древним улицам, увидите бывшие дома богатых римлян, общественные туалеты и рынок старого города — агору. Гид расскажет, как проходил обычный день жителя Рима, что за праздники здесь устраивали, какие овощи и фрукты выращивали и где их продавали.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Volvo S40, Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito или Mercedes-Benz Sprinter (в зависимости от размера группы)
  • Дорога до первой локации займёт около 45 минут
  • Дополнительно оплачиваются билеты в античный театр — €15/чел.
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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