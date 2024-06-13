Вы отправитесь туда, где древние артефакты расскажут о далёком прошлом. Увидите античный театр и словно услышите шум толпы, приветствующей своих любимцев – гладиаторов. Пройдётесь по улочкам Сиде, где расхаживали богатые римляне и простые торговцы фруктами. Гид расскажет о жизни и быте, праздниках и обычаях горожан, театре и его создателях.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Античный театр Аспендос

Вы увидите единственный хорошо сохранившийся античный театр в мире. Узнаете, как обучали гладиаторов и почему их так почитали. Гид объяснит, чем древнегреческие театры отличаются от римских и как создателям театра в Аспендосе удалось добиться такой отличной акустики.

Древний город Сиде

Вы начнёте прогулку с античного нимфеума, где простолюдины брали питьевую воду. Пройдёте по древним улицам, увидите бывшие дома богатых римлян, общественные туалеты и рынок старого города — агору. Гид расскажет, как проходил обычный день жителя Рима, что за праздники здесь устраивали, какие овощи и фрукты выращивали и где их продавали.

Организационные детали