Турция - это не только пляжи, но и богатая история и природа.
В этой экскурсии гости посетят античный город Аспендос, известный своим великолепным амфитеатром, который сохранился с римских времён.
Далее маршрут приведёт
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение античного амфитеатра Аспендоса
- 🌄 Величественные виды каньона Тазы
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🗺️ Увлекательные истории от гидов
- 🌲 Единение с природой
Что можно увидеть
- Амфитеатр Аспендоса
- Каньон Тазы
Описание экскурсии
Аспендос
Добро пожаловать в античный город, где вы перенесётесь во времена Римской империи. Увидите остатки агоры и базилики, огромный римский акведук. И конечно, прекрасно сохранившийся амфитеатр с поразительной акустикой. А мы расскажем об истории Турции — от древности до наших дней.
Каньон Тазы
Среди отвесных скал и густых сосновых лесов бежит река Кёпрючай — за тысячи лет она прорезала ущелье и создала каньон Тазы. Здесь вы насладитесь пением птиц, шумом реки. Почувствуете единение с природой и полюбуетесь панорамами гор, уходящих вдаль.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S40, Volvo S60, Toyota Corolla Cross
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Аспендос — €15 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 323 туристов
Меня зовут Айдын, я живу более 35 лет в Стамбуле. Работаю гидом с 1999 года, имею лицензию и провожу экскурсии совместно с командой профессиональных гидов. Мы очень хорошо знаем историю Турции и работали в разных регионах. Проводим наши экскурсии не спеша, с вниманием к каждому путешественнику. С удовольствием отвечаем на все вопросы. Будем вам рады!Задать вопрос
Входит в следующие категории Антальи
