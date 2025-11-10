Турция - это не только пляжи, но и богатая история и природа.В этой экскурсии гости посетят античный город Аспендос, известный своим великолепным амфитеатром, который сохранился с римских времён.Далее маршрут приведёт

к каньону Тазы, где величественные скалы и сосновые леса создают потрясающие панорамы. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а опытные гиды делятся увлекательными фактами о древней и современной Турции. Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет совместить исторические открытия с природными красотами

Описание экскурсии

Аспендос

Добро пожаловать в античный город, где вы перенесётесь во времена Римской империи. Увидите остатки агоры и базилики, огромный римский акведук. И конечно, прекрасно сохранившийся амфитеатр с поразительной акустикой. А мы расскажем об истории Турции — от древности до наших дней.

Каньон Тазы

Среди отвесных скал и густых сосновых лесов бежит река Кёпрючай — за тысячи лет она прорезала ущелье и создала каньон Тазы. Здесь вы насладитесь пением птиц, шумом реки. Почувствуете единение с природой и полюбуетесь панорамами гор, уходящих вдаль.

