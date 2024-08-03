Мои заказы

Прогулки на катере в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Анталье, цены от €65. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Активный день в Турции
Сплавы и рафтинг
На катере
Багги
11 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Активный день в Турции
Погрузитесь в мир приключений на водной прогулке в Анталье: сафари на катере, багги, зиплайн и рафтинг. Включены обед и напитки
Начало: У вашего отеля. Для центра города подбирается альт...
«Стремительное сафари на реактивном катере Monster Jetboat»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
25 мая в 07:30
€105 за человека
Монстр-траки, скоростные катера, багги и рафтинг - из Антальи
На машине
Сплавы и рафтинг
На катере
Багги
10 часов
Групповая
до 16 чел.
Монстр-траки, скоростные катера, багги и рафтинг - из Антальи
Один день и четыре приключения
Начало: У вашего отеля
«10:30–11:15 — скоростное сафари на катере через каньоны Саклы и Дженнет»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
€129 за человека
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
На автобусе
На катере
10 часов
Групповая
Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере
От античных руин к христианской святыне и лазурным бухтам
Начало: Ваш отель в Анталье и окрестностях
«Пройдём на катере вдоль берегов острова, где под водами скрыты руины античного города Симена»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
24 мая в 08:00
€65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Daniel
Активный день в Турции
Незабываемый день приключений в Турции!

Если вы ищете адреналин и незабываемые впечатления, то экскурсия "Активный день в Турции" — это то, что вам нужно! Мы провели один из лучших дней нашего
читать дальшеуменьшить

отпуска, погрузившись в водоворот удивительных приключений.

Началось все с захватывающего катания на лодке "Monster Jet" — скорость и маневры лодки просто захватывают дух! После этого нас ждал не менее захватывающий зиплайн, откуда открывались потрясающие виды на природу.

Затем мы отправились на увлекательное сафари на багги. Мы мчались по бездорожью, преодолевали пыльные и грязевые участки, и это было действительно круто! А рыбалка оказалась приятным дополнением — спокойствие и возможность насладиться тишиной после стольких приключений.

Но самое яркое впечатление оставил рафтинг по реке на протяжении 13 километров. Сплавляясь по бурным порогам, мы получили массу удовольствия и ощущений, которые останутся в памяти надолго.

Организация была на высшем уровне: четкое расписание, опытные гиды и инструкторы, которые заботились о нашей безопасности и делали все возможное, чтобы мы наслаждались каждым моментом. Экскурсия охватывает разные виды активного отдыха, и каждый найдет здесь что-то для себя.

Рекомендуем всем, кто хочет добавить в свой отдых немного экстрима и незабываемых эмоций. Большое спасибо за потрясающий день!

Незабываемый день приключений в Турции!
Всего 1 отзыв в Анталье в категории "На катере"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Активный день в Турции;
  2. Монстр-траки, скоростные катера, багги и рафтинг - из Антальи;
  3. Из Антальи к истории: Мира, Кекова, Демре с обедом и прогулкой на катере.
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Калеичи;
  2. Старый город;
  3. Дюденский водопад;
  4. Старый город Калеичи;
  5. Старый порт;
  6. Каньоны Кепрюлю;
  7. Памуккале;
  8. Ворота Адриана;
  9. Минарет Йивли;
  10. Древний город Мира.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в мае 2026
Сейчас в Анталье в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 129. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2026 год на катере, 1 ⭐ отзыв, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль