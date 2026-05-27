Морская прогулка к водопаду Дюден из Антальи

Полюбоваться побережьем с воды и поплавать в открытом море
Приглашаем насладиться морскими пейзажами, рассмотреть скалы и гроты, позагорать на палубе во время прогулки на яхте вдоль побережья Антальи. Вы увидите водопад Дюден, пещеру и пляж Лара, поплаваете в открытом море и пообедаете на борту.
Описание экскурсии

  • Вы прокатитесь на яхте вдоль живописного побережья с морскими гротами и скалистыми утёсами
  • Увидите водопад Дюден, который срывается в море со скалы
  • Поплаваете вдали от многолюдных пляжей

8:30–9:30 — трансфер к причалу в районе Кунду
10:00 — размещение на яхте и начало прогулки
10:30 — остановка у нижнего водопада Дюден. Вы поплаваете рядом с водопадом и сделаете яркие фотографии
11:30 — продолжим движение вдоль побережья района Лара
12:00 — обед на борту
12:45 — остановка у морской пещеры: купание и отдых в открытом море
13:45 — купание у пляжа Лара
14:30 — возвращение к причалу
15:00–16:00 — возвращение в Анталью

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно (если выбрана опция), морская прогулка, обед (курица, макароны, салат; доступны вегетарианские варианты) и безалкогольные напитки, страховка на время поездки
  • Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды
  • Не разрешается брать с собой домашних животных
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет от 12 лет (с трансфером)€29
Детский билет 4-11 лет (с трансфером)€24
Взрослый билет от 12 лет (без трансфера)€19
Детский билет 4-11 лет (без трансфера)€14
Детский билет до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

