Приглашаем насладиться морскими пейзажами, рассмотреть скалы и гроты, позагорать на палубе во время прогулки на яхте вдоль побережья Антальи. Вы увидите водопад Дюден, пещеру и пляж Лара, поплаваете в открытом море и пообедаете на борту.
Описание экскурсии
- Вы прокатитесь на яхте вдоль живописного побережья с морскими гротами и скалистыми утёсами
- Увидите водопад Дюден, который срывается в море со скалы
- Поплаваете вдали от многолюдных пляжей
8:30–9:30 — трансфер к причалу в районе Кунду
10:00 — размещение на яхте и начало прогулки
10:30 — остановка у нижнего водопада Дюден. Вы поплаваете рядом с водопадом и сделаете яркие фотографии
11:30 — продолжим движение вдоль побережья района Лара
12:00 — обед на борту
12:45 — остановка у морской пещеры: купание и отдых в открытом море
13:45 — купание у пляжа Лара
14:30 — возвращение к причалу
15:00–16:00 — возвращение в Анталью
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно (если выбрана опция), морская прогулка, обед (курица, макароны, салат; доступны вегетарианские варианты) и безалкогольные напитки, страховка на время поездки
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды
- Не разрешается брать с собой домашних животных
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет от 12 лет (с трансфером)
|€29
|Детский билет 4-11 лет (с трансфером)
|€24
|Взрослый билет от 12 лет (без трансфера)
|€19
|Детский билет 4-11 лет (без трансфера)
|€14
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
