Я приглашаю вас пройти насыщенный маршрут по знаковым местам Анталии. Во время экскурсии вы узнаете легенду об основании города, прогуляетесь по площади Джумхуриет и увидите старинную мечеть Йивли. Мы также посетим археологический музей, где вы поближе познакомитесь с историей Турции и увидите экспонаты античной эпохи.

Описание экскурсии

Прогулка по местам древности Во время нашей прогулки мы отыщем следы всех цивилизаций, живших в этом городе и регионе. Мы расскажем вам мифы и легенды об основании города, найдем ворота императора Адриана, рассмотрим исторические памятники сельджукского султана, а также главный символ Анталии — мечеть Минарет Йивли. Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и прокатимся на ностальгическом красном трамвае. После мы отправимся посетить археологический музей города. В течение дня будет возможность сфотографироваться у красивых архитектурных памятников и в парках.