Я приглашаю вас пройти насыщенный маршрут по знаковым местам Анталии.
Во время экскурсии вы узнаете легенду об основании города, прогуляетесь по площади Джумхуриет и увидите старинную мечеть Йивли.
Мы также посетим археологический музей, где вы поближе познакомитесь с историей Турции и увидите экспонаты античной эпохи.
Во время экскурсии вы узнаете легенду об основании города, прогуляетесь по площади Джумхуриет и увидите старинную мечеть Йивли.
Мы также посетим археологический музей, где вы поближе познакомитесь с историей Турции и увидите экспонаты античной эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс Музей Дервишей
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома с 19 века
- Панорамная площадка (пауза для фотосессии)
- Минарет Кесик
- Мечеть Шехзаде Коркута
- Ворота Адриана
- Пальмовая улица
- Археологический музей Анталии
Описание экскурсии
Прогулка по местам древности Во время нашей прогулки мы отыщем следы всех цивилизаций, живших в этом городе и регионе. Мы расскажем вам мифы и легенды об основании города, найдем ворота императора Адриана, рассмотрим исторические памятники сельджукского султана, а также главный символ Анталии — мечеть Минарет Йивли. Полюбуемся архитектурой турецких домов 19-го века и прокатимся на ностальгическом красном трамвае. После мы отправимся посетить археологический музей города. В течение дня будет возможность сфотографироваться у красивых архитектурных памятников и в парках.
Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|$36.80
|Детский билет
|$20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс Музей Дервишей
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома с 19 века
- Панорамная площадка (пауза для фотосессии)
- Минарет Кесик
- Мечеть Шехзаде Коркута
- Ворота Адриана
- Пальмовая улица
- Археологический музей Анталии
Что включено
- Услуги гида
- Одна бутылка воды
- Проезд на трамвае
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в Археологическом музее - 15 Евро, дети до 8 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: На Площади Джумхуриет в центре города Анталия
Завершение: Археологический Музей Анталии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно
- Смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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