Экскурсии по мусульманским местам Антальи

Найдено 4 экскурсии в категории «Мусульманские» в Анталье, цены от €206, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
«На прогулке по древнему кварталу вы увидите множество изящных мечетей, в числе которых Кесик Минаре («Срезанный минарет») и знаменитая Йивли»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
Старая Анталья - путешествие в прошлое
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: На Республиканской площади
«Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
257206 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Антальи в Сиде: амфитеатр, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и узнайте тайны мечети Кулийе в увлекательной экскурсии
«А в мечети Кулийе узнаете интересные факты о роли религии в современной Турции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325 за всё до 4 чел.
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Изучить древние руины, полюбоваться водопадом с банкноты и рассмотреть красивые храмовые орнаменты
«Я расскажу, чем отличается эта мечеть от большинства других мусульманских храмов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
260234 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • В
    Валентина
    21 апреля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
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    5) и мы отправились на экскурсию. Старый город Калеичи, водопады - все очень понравилось. Фират - спокойный, интересный рассказчик! На обратном пути по нашей просьбе Фират завез нас в аптеку и очень помог))) Рассчитаться мы могли только лирами, которых у нас не было), Фират пришел на помощь в данной ситуации!) Спасибо за яркие впечатления от поездки!

  • Л
    Любовь
    25 марта 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    25.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
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    отеля за 5 минут до назначенного времени. Очень хорошо говорит (и пишет!) на русском языке, имеет лицензию на экскурсии (человек не самоучка с улицы, а образованный и подготовленный), внимательный и интересно рассказывает, при этом ещё с хорошим чувством юмора. Экскурсия по городу и потом к водопаду в черте города очень понравилась, всё заняло порядка 5 часов - смело рекомендуем обращаться к этим гидам и в итоге не пожалеть об этом прекрасно проведённом времени. Благодарим Фырата за квалифицированного экскурсовода. (отдельная благодарность за предоставленные детское автокресло и бустер для детей)

  • С
    Сергей
    20 декабря 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет большой знаток города, его истории и прекрасный рассказчик!
  • Н
    Наталья
    22 ноября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Исмет - замечательный рассказчик, а сама экскурсия - как прогулка со старым другом по городу его детства:)
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Старая Анталья - путешествие в прошлое
    Отличный гид Исмет провел для нас замечательный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. Старая Анталья - путешествие в прошлое
  3. Из Антальи - в старинный Сиде
  4. Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Мусульманские" можно забронировать 4 экскурсии от 206 до 325 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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