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Пиратское приключение в Анталье: по морю к бухтам и водопадам

Круиз с купанием, обедом, анимацией, пенной вечеринкой - всё включено
Вы отправитесь по волнам Средиземного моря на яхте, стилизованной под старинный пиратский корабль. Увидите Дюденский водопад и несколько бухт — в каждой локации будет время для купания. Настроение создадут зажигательная музыка, шоу от аниматоров, пенная вечеринка прямо на палубе. Скучать не придётся — полный вперёд!
Пиратское приключение в Анталье: по морю к бухтам и водопадам
Пиратское приключение в Анталье: по морю к бухтам и водопадам
Пиратское приключение в Анталье: по морю к бухтам и водопадам

Описание экскурсии

  • Трансфер от отеля и выход из порта Антальи на пиратском корабле.
  • Прогулка вдоль средиземноморского побережья.
  • Развлекательная программа — пиратское шоу, анимация, конкурсы.
  • Купание у Нижнего Дюденского водопада, срывающегося прямо в море.
  • Обед.
  • Круиз по живописным бухтам с остановками для купания.
  • Пенная вечеринка и дискотека.
  • Возвращение в порт и трансфер к отелю.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, страховка, обед, безалкогольные напитки, анимация.
  • Дорога от отеля к порту и обратно займёт до 2 ч в зависимости от расположения вашего отеля.
  • За доплату (по желанию): алкоголь, фото, видео.
  • Перед выходом пройдёт инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
  • С вами будут капитан и аниматоры из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослые€35
Дети 5-11 лет€20
Дети 0-4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 537 туристов
Я превратил любовь к путешествиям в дело своей жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты,
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проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

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