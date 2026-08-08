Вы отправитесь по волнам Средиземного моря на яхте, стилизованной под старинный пиратский корабль. Увидите Дюденский водопад и несколько бухт — в каждой локации будет время для купания. Настроение создадут зажигательная музыка, шоу от аниматоров, пенная вечеринка прямо на палубе. Скучать не придётся — полный вперёд!
Описание экскурсии
- Трансфер от отеля и выход из порта Антальи на пиратском корабле.
- Прогулка вдоль средиземноморского побережья.
- Развлекательная программа — пиратское шоу, анимация, конкурсы.
- Купание у Нижнего Дюденского водопада, срывающегося прямо в море.
- Обед.
- Круиз по живописным бухтам с остановками для купания.
- Пенная вечеринка и дискотека.
- Возвращение в порт и трансфер к отелю.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, страховка, обед, безалкогольные напитки, анимация.
- Дорога от отеля к порту и обратно займёт до 2 ч в зависимости от расположения вашего отеля.
- За доплату (по желанию): алкоголь, фото, видео.
- Перед выходом пройдёт инструктаж по безопасности, на борту есть спасательные жилеты.
- С вами будут капитан и аниматоры из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые
|€35
|Дети 5-11 лет
|€20
|Дети 0-4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 537 туристов
Я превратил любовь к путешествиям в дело своей жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты,
Входит в следующие категории Антальи
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