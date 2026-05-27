Программа подойдёт для новичков, семей и всех, кто хочет весело провести время и испытать яркие эмоции.
Вы сплавитесь по маршруту с несложными порогами и насладитесь пейзажами со скалами, сосновыми лесами и зелёно-голубыми водами реки. За доплату перед сплавом можно исследовать каньон.
Описание экскурсии
- Классический рафтинг. Яркие эмоции, освежающие брызги горной реки, драйв и прилив адреналина ждут вас во время 13-километрового сплава по реке Кёпрючай. Вы пройдёте 12 несложных и неопасных порогов, желающие искупаются
- Каньонинг и рафтинг. За доплату можно добавить к программе исследование каньона Кёпрюлю. Вы прогуляетесь по ущелью, подниметесь по скалам, спуститесь по естественным водным горкам и поплаваете под 2000-летним римским мостом.
Для тех, кто участвует только в классическом рафтинге: пока группа исследует каньон, вы сможете отдохнуть на берегу и пообедать в ресторане.
Примерный тайминг:
- 8:00–9:00 — сбор у отелей
- трансфер до каньона — 1,5–2,5 часа
- прибытие на базу, инструктаж, выдача снаряжения — 30–45 минут
- рафтинг — около 1,5–2 часов с перерывами
- каньонинг — около 1,5–2 часов
- обед на базе — 1–1,5 часа
- дополнительные активности (если выбраны) — 30–60 минут
- обратный трансфер в отель — 1,5–2,5 часа
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер от отеля и обратно, услуги инструктора по рафтингу, всё необходимое снаряжение (шлем, спасательный жилет, гидрокостюм), полная страховка
- Дополнительно оплачиваются: обед на базе (курица, макароны, салат), напитки, фото- и видео, специальная обувь для рафтинга (обязательна нескользящая обувь), каньонинг, дополнительные активности. При бронировании вы можете выбрать тарифы с включёнными услугами
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Рафтинг с трансфером из отеля и обедом
|€20
|Рафтинг с самостоятельным прибытием (только точка встречи)
|€17
|Комбо: каньонинг и рафтинг с трансфером и обедом
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Манавгате или Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Анталье
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
