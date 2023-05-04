Прогулка на яхте в Белеке из Анталии
Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.
Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Плавайте в кристально чистых водах, любуйтесь безмятежностью спокойной обстановки и делитесь моментами с друзьями или членами семьи.
Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте. Как только вы сядете в яхту, ожидайте, что вы будете впечатлены и взволнованы от предвкушения предстоящего тура. Устройтесь поудобнее на палубе, чтобы понежиться на солнце, и приготовьте свои камеры, так как береговая линия действительно прекрасна.
Также предоставляется потрясающая возможность порыбачить.
Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта! Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!
Путешествие на яхте приведет вас сначала в печально известную бухту Фаселис. Этот пляж славится бирюзовой водой и пышной растительностью. Пейзаж действительно впечатляющий.
Во время этого перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный и заряжающий энергией обед, предоставляется на выбор: рыба, кофте или курица. Повысьте уровень своей энергии вкусными ароматами и не торопитесь, чтобы расслабиться.
Наше путешествие будет проходить по прочим укромным местам, где вы по праву оцените все очарование Средиземного моря. Кто бы мог подумать, что у одного моря может быть столько оттенков синего!
Станьте часть нашей прогулки на яхте их Белека и почувствуйте всю роскошь высококлассного отдыха в Турции!
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Гид
- Страховка
- Обед
- Б/а напитки
- Что не входит
- Личные траты
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Ваш Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 мая 2023
Это не описать словами! Лучшая экскурсия на которую можно поехать в этом районе! Нужно ехать и смотреть не задумываясь!
Л
Людмила
1 мая 2023
Экскурсия прошла вполне хорошо. Красивые места. Поставила 5, но это мало. Это надо видеть, передать словами невозможно….
Ю
Юлия
30 апр 2023
Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
Н
Натали
28 апр 2023
Потрясающе красивое место, стоит увидеть. Потрясающе красивое место, стоит увидеть.
Д
Денис
26 апр 2023
Природа отличная! Купание с черепахами и просто попрыгать с лодки понравилось всем возрастам. Поездку рекомендую всем, кто хочет релакса и единения с природой!
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