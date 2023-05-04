Плавайте в кристально чистых водах, любуйтесь безмятежностью спокойной обстановки и делитесь моментами с друзьями или членами семьи.

Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте. Как только вы сядете в яхту, ожидайте, что вы будете впечатлены и взволнованы от предвкушения предстоящего тура. Устройтесь поудобнее на палубе, чтобы понежиться на солнце, и приготовьте свои камеры, так как береговая линия действительно прекрасна.

Также предоставляется потрясающая возможность порыбачить.

Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта! Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!

Путешествие на яхте приведет вас сначала в печально известную бухту Фаселис. Этот пляж славится бирюзовой водой и пышной растительностью. Пейзаж действительно впечатляющий.

Во время этого перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный и заряжающий энергией обед, предоставляется на выбор: рыба, кофте или курица. Повысьте уровень своей энергии вкусными ароматами и не торопитесь, чтобы расслабиться.

Наше путешествие будет проходить по прочим укромным местам, где вы по праву оцените все очарование Средиземного моря. Кто бы мог подумать, что у одного моря может быть столько оттенков синего!

Станьте часть нашей прогулки на яхте их Белека и почувствуйте всю роскошь высококлассного отдыха в Турции!