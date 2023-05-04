Прогулка на яхте в Белеке из Анталии (индивидульно)

Прогулка на яхте в Белеке из Анталии

5
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.

Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии (индивидульно)
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии (индивидульно)
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии (индивидульно)
Прогулка на яхте в Белеке из Анталии (индивидульно)
Ближайшие даты:
16
мая
17
мая
18
мая
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Плавайте в кристально чистых водах, любуйтесь безмятежностью спокойной обстановки и делитесь моментами с друзьями или членами семьи.
Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте. Как только вы сядете в яхту, ожидайте, что вы будете впечатлены и взволнованы от предвкушения предстоящего тура. Устройтесь поудобнее на палубе, чтобы понежиться на солнце, и приготовьте свои камеры, так как береговая линия действительно прекрасна.
Также предоставляется потрясающая возможность порыбачить.
Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта! Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места!
Путешествие на яхте приведет вас сначала в печально известную бухту Фаселис. Этот пляж славится бирюзовой водой и пышной растительностью. Пейзаж действительно впечатляющий.
Во время этого перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный и заряжающий энергией обед, предоставляется на выбор: рыба, кофте или курица. Повысьте уровень своей энергии вкусными ароматами и не торопитесь, чтобы расслабиться.
Наше путешествие будет проходить по прочим укромным местам, где вы по праву оцените все очарование Средиземного моря. Кто бы мог подумать, что у одного моря может быть столько оттенков синего!
Станьте часть нашей прогулки на яхте их Белека и почувствуйте всю роскошь высококлассного отдыха в Турции!

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Гид
  • Страховка
  • Обед
  • Б/а напитки
Что не входит
  • Личные траты
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
4 мая 2023
Это не описать словами! Лучшая экскурсия на которую можно поехать в этом районе! Нужно ехать и смотреть не задумываясь!
Л
1 мая 2023
Экскурсия прошла вполне хорошо. Красивые места. Поставила 5, но это мало. Это надо видеть, передать словами невозможно….
Ю
30 апр 2023
Все отлично, вкусная еда, огромная порция, красивые места, весёлая команда!!!
Н
28 апр 2023
Потрясающе красивое место, стоит увидеть. Потрясающе красивое место, стоит увидеть.
Д
26 апр 2023
Природа отличная! Купание с черепахами и просто попрыгать с лодки понравилось всем возрастам. Поездку рекомендую всем, кто хочет релакса и единения с природой!

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