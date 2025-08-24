Откройте для себя Анталью с её древними арками, узкими улочками и уникальной атмосферой. Погрузитесь в историю, гуляя по Старому городу и его знаковым местам
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Антальи.
Прогулка начинается с Площади Республики, символа современной Турции, и продолжается к минарету Йивли, одному из старейших исламских памятников города.
Путешествие включает читать дальше
посещение Караван-сарая и Медресе, а также Школы дервишей, где проводились суфийские ритуалы. Ворота Адриана и Дом-музей Ататюрка добавят исторической глубины вашему визиту.
В завершение экскурсии можно насладиться видом на Старый порт и мечеть Искеле, построенную у самой воды
Что можно увидеть
Площадь Республики
Минарет Йивли
Караван-сарай
Медресе
Школа дервишей
Ворота Адриана
Дом-музей Ататюрка
Парк Чичекли
Старый порт
Мечеть Искеле
Описание экскурсии
Площадь Республики — символ современной Антальи и новой Турции.
Минарет Йивли — старейший исламский памятник Антальи, построенный в 13 веке.
Караван-сарай — одно из немногих сохранившихся строений эпохи великих торговых путей.
Медресе — учебное заведение времён сельджуков, где изучали теологию, право, философию.
Школа дервишей (текке) — место духовных практик и суфийских ритуалов.
Ворота Адриана — триумфальная арка, единственные сохранившиеся входные ворота античного города.
Дом-музей Ататюрка, где государственный деятель останавливался во время визитов в Анталью.
Парк Чичекли — зелёный уголок, где можно отдохнуть, полюбоваться панорамой Старого города и моря.
Старый порт — античная гавань, где швартовались римские, византийские и османские корабли.
Мечеть Искеле — маленькая, но очень колоритная мечеть 18 века, построенная у самой воды.
А ещё:
Вы узнаете, как менялась Анталья на протяжении тысячелетий — от портового города до культурного центра Османской империи и современной Турции
Услышите об античных корнях Антальи, о том, как изменился город в византийский и средневековый периоды, об исламской архитектуре и культуре
Поговорим о торговле в и караванных путях, о жизни старого города Калеичи, об эпохе становления современной республики и великом Ататюрке
И многое другое!
Организационные детали
Программа подходит для взрослых и детей старше 8 лет
Все достопримечательности мы осматриваем как снаружи, так и внутри
За доплату мы можем организовать трансфер из Лары, Кунду, Белека, Бельдиби, Кемера, Гейнюка, Чамьювы, Текировы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник и воскресенье в 09:00 и 15:00, в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 15:00 и 18:00
Екатерина — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 15 туристов
Мы команда лицензированных профессиональных гидов-историков. Мы работаем в сфере туризма с 2005 года. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии по всей Турции. С нами всегда интересно, комфортно и увлекательно.
И
Иван
24 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Икбаль интересно рассказывает, увлеченный историей города и страны гид!
О
Ольга
7 авг 2025
Спасибо большое Икбаль за открытую книгу истории Анталии. Мы планировали эту экскурсию очень давно. Два года назад подобная экскурсия сорвалась. В этот раз, несмотря на экстремальную жару, всё прошло замечательно. читать дальше
Икбаль - это не просто экскурсовод. Представьте, что вы приезжаете в гости к другу, и он показывает вам самые интересные уголки родного города, подробно описывая историю города, упоминая мелочи, которые посторонним незаметны. Мы с Икбаль обсудили даже историю тюркоязычных народов, добравшись до наших коренных вогулов. Наша экскурсия была настолько камерная, что мы, как гости, которым оказывается настоящее турецкое гостеприимство, имели возможность посидеть, попить кофе, угоститься вкуснейшим турецким мороженым. Узкие улочки, османские дома, камни римских и греческих колон, храмов… Слои истории, один за другим, один на другом, на этой древней земле Анатолии, как в плавильном котле, погибали и рождались империи и цивилизации – обо всем этом нам рассказала и показала Икбаль.
E
Elena
22 июл 2025
Экскурсия была потрясающей - гид Икбаль прекрасно знает материал и увлекательно рассказывала о каждом уголке. Гид говорит на русском как носитель. Информация подавалась живо и интересно, что помогло лучше прочувствовать атмосферу читать дальше
вековой истории. Особенно впечатлили детали, которые упускают в стандартных турах, например, про танец sema, про традиции в семьях турков и греков. В ходе экскурсии заходили в этнографический музей. Остались только положительные эмоции и желание вернуться сюда снова.
Наталья
21 июл 2025
Были на экскурсии 21.07 у экскурсовода Икбаль. Всё прошло великолепно. Икбаль очень интересно рассказывает, завораживает и то, с какой легкостью и уверенностью она рассказывает про город на русском (хорошем русском) читать дальше
языке, хотя он не является ее родным. Интересным показалось… все! Хороший маршрут, интересный рассказ и уникальная компания в виде экскурсовода и местных, которые с ней взаимодействуют. А еще по пути можно попробовать турецкое мороженое, что плюс в такую погоду.
М
Мария
12 июл 2025
Хорошая прогулка! Нам повезло, мы были только вдвоем в группе, поэтому направляли рассказ экскурсовода в более житейское русло, кому интересно послушать про десятки султанов-завоевателей, историю со всеми датами-вам понравится, нам читать дальше
хотелось просто гулять по красивым местам и больше знакомится с культурой, традициями, гид Икбаль нам это обеспечила, на все вопросы ответила, места для покупок порекомендовала, огромное ей спасибо за это!!! Гид большой профессионал с профильным образованием, поэтому заядлым историкам на все вопросы ответит, про все расскажет! В 9 утра ещё не так пекло солнце, мне кажется это лучше, чем в обед