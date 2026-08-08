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Рыбалка в Белеке: VIP-выход в море с трансфером из Антальи

Рассвет над Средиземноморьем, собственный улов и обед прямо на борту
Раннее утро, солнце уже золотит гребни волн, и первая рыба плещется у вашей удочки. Это не просто рыбалка, а полноценное приключение с комфортом премиум-класса.

За вами приедет VIP-автомобиль, доставит из отеля прямо к причалу, а дальше начнётся магия открытого моря. Чистейшая вода, опытный капитан, хорошее снаряжение — и никакой суеты. Поймали? Отлично: капитан тут же приготовит улов на гриле.
Рыбалка в Белеке: VIP-выход в море с трансфером из Антальи
Рыбалка в Белеке: VIP-выход в море с трансфером из Антальи
Рыбалка в Белеке: VIP-выход в море с трансфером из Антальи

Описание экскурсии

VIP-трансфер — комфортабельный автомобиль доставит вас из отеля в Анталье или Белеке к порту и обратно.

Рассветный выход в море — и возможность увидеть, как гавань просыпается. В это время суток клёв особенно хорош, а виды — просто открыточные.

Рыбалка в открытом море — выход на судне в акваторию Белека, где вода прозрачна, а улов зависит от сезона: морской окунь, групер, лещ и другие обитатели Средиземного моря. Капитан покажет лучшие места, расскажет о повадках рыбы и поможет с оснасткой.

Обед «от моря до стола» — всё, что вы поймаете, чистят и жарят прямо на борту. В меню свежайшая рыба на гриле, приправленная местными специями, и безалкогольные напитки.

Крабовая ловля — дополнительный сюрприз для любителей нестандартного опыта. Азарт и интерес гарантированы даже тем, кто уже не новичок в рыбалке.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, аренда судна, снаряжение, услуги капитана, обед из свежей рыбы на гриле, безалкогольные напитки и бутилированная вода
  • Приносить с собой еду или алкоголь запрещено. Спиртное можно будет заказать отдельно (не входит в стоимость)
  • Опыт не нужен, ограничений по возрасту нет. Снасти и наживку выдадут на месте, но при желании вы можете принести собственное снаряжение
  • Программа не подходит для тех, кто не умеет плавать, а также людей, подверженных морской болезни. Обязательно учитывайте самочувствие перед выходом
  • Всех участников проинструктируют о правилах поведения на воде и при необходимости обеспечат спасательными жилетами
  • С вами будет капитан яхты и экипаж

в понедельник, четверг и субботу в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Рыбалка с трансфером€69
Рыбалка без трансфера€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 250 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

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