Рыбалка в Белеке: VIP-выход в море с трансфером из Антальи
Рассвет над Средиземноморьем, собственный улов и обед прямо на борту
Раннее утро, солнце уже золотит гребни волн, и первая рыба плещется у вашей удочки. Это не просто рыбалка, а полноценное приключение с комфортом премиум-класса.
За вами приедет VIP-автомобиль, доставит из отеля прямо к причалу, а дальше начнётся магия открытого моря. Чистейшая вода, опытный капитан, хорошее снаряжение — и никакой суеты. Поймали? Отлично: капитан тут же приготовит улов на гриле.
Описание экскурсии
VIP-трансфер — комфортабельный автомобиль доставит вас из отеля в Анталье или Белеке к порту и обратно.
Рассветный выход в море — и возможность увидеть, как гавань просыпается. В это время суток клёв особенно хорош, а виды — просто открыточные.
Рыбалка в открытом море — выход на судне в акваторию Белека, где вода прозрачна, а улов зависит от сезона: морской окунь, групер, лещ и другие обитатели Средиземного моря. Капитан покажет лучшие места, расскажет о повадках рыбы и поможет с оснасткой.
Обед «от моря до стола» — всё, что вы поймаете, чистят и жарят прямо на борту. В меню свежайшая рыба на гриле, приправленная местными специями, и безалкогольные напитки.
Крабовая ловля — дополнительный сюрприз для любителей нестандартного опыта. Азарт и интерес гарантированы даже тем, кто уже не новичок в рыбалке.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер, аренда судна, снаряжение, услуги капитана, обед из свежей рыбы на гриле, безалкогольные напитки и бутилированная вода
Приносить с собой еду или алкоголь запрещено. Спиртное можно будет заказать отдельно (не входит в стоимость)
Опыт не нужен, ограничений по возрасту нет. Снасти и наживку выдадут на месте, но при желании вы можете принести собственное снаряжение
Программа не подходит для тех, кто не умеет плавать, а также людей, подверженных морской болезни. Обязательно учитывайте самочувствие перед выходом
Всех участников проинструктируют о правилах поведения на воде и при необходимости обеспечат спасательными жилетами
С вами будет капитан яхты и экипаж
в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Рыбалка с трансфером
€69
Рыбалка без трансфера
€69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 250 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
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