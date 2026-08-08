Раннее утро, солнце уже золотит гребни волн, и первая рыба плещется у вашей удочки. Это не просто рыбалка, а полноценное приключение с комфортом премиум-класса. За вами приедет VIP-автомобиль, доставит из отеля прямо к причалу, а дальше начнётся магия открытого моря. Чистейшая вода, опытный капитан, хорошее снаряжение — и никакой суеты. Поймали? Отлично: капитан тут же приготовит улов на гриле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

VIP-трансфер — комфортабельный автомобиль доставит вас из отеля в Анталье или Белеке к порту и обратно.

Рассветный выход в море — и возможность увидеть, как гавань просыпается. В это время суток клёв особенно хорош, а виды — просто открыточные.

Рыбалка в открытом море — выход на судне в акваторию Белека, где вода прозрачна, а улов зависит от сезона: морской окунь, групер, лещ и другие обитатели Средиземного моря. Капитан покажет лучшие места, расскажет о повадках рыбы и поможет с оснасткой.

Обед «от моря до стола» — всё, что вы поймаете, чистят и жарят прямо на борту. В меню свежайшая рыба на гриле, приправленная местными специями, и безалкогольные напитки.

Крабовая ловля — дополнительный сюрприз для любителей нестандартного опыта. Азарт и интерес гарантированы даже тем, кто уже не новичок в рыбалке.

Организационные детали