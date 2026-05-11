Вы отправитесь в волшебное путешествие на ночное шоу «Страны Легенд» из Антальи.
Перенесётесь в сказочный мир и станете свидетелем того, как легенды и мифические герои оживают прямо на глазах. А после шоу мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
Описание трансфер
- Из отеля в Анталье вы отправитесь в парк Land of Legends
- В парке побываете на потрясающем шоу с яркими визуальными эффектами и завораживающей музыкой. Увидите, как оживают древние герои, мифические существа и эпические приключения
- Вернётесь обратно в отель
Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Трансфер также возможен из Белека, Алании, Кемера, Сиде
- Билет включён в стоимость
- Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Трансфер из Кунду, Белека, Кадрие и Богазкента
|€10
|Трансфер из Коньяалты, центра города и Лары
|€15
|Трансфер из Кемера
|€20
|Трансфер из Алании
|€25
|Трансфер из Сиде
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 77 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
