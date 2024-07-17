Подготовьтесь к настоящему дозе адреналина с нашим увлекательным комбинированным туром — рафтинг, квадроциклы и зиплайн с трансфером из Антальи!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:Ваше приключение начнется с комфортабельного трансфера из вашего отеля в Анталье к нашей базе. Первая остановка — рафтинг на потрясающей реке. Вместе с опытными инструкторами вы преодолеете пороги и водопады, окруженные великолепным природным ландшафтом. Затем вы перейдете к следующему приключению — квадроциклам. Прокатитесь по горной местности и лесам, наслаждаясь свободой и адреналином. И, наконец, у вас будет шанс испытать свою смелость на тирольской линии, пересекая впечатляющие каньоны и зиплайны над потоками воды. После дня, полного волнения и приключений, мы вернем вас в ваш отель в Анталье, оставив вам незабываемые впечатления и фантастические воспоминания. Не упустите этот шанс ощутить адреналин и веселье с нашим уникальным туром — рафтинг, квадроциклы и Зиплайн с трансфером из Антальи. Забронируйте свое место уже сегодня и отправьтесь на незабываемое приключение, которое запомнится навсегда!
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$33
|Детский от 6 до 11 лет
|$25
|Детский от 0 до 6 лет
|$25
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед на берегу реки
- Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
- Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
- Страхование путешествий
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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