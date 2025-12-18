Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Отдохнуть на термальном курорте, погулять по амфитеатру и пещере, подняться к винодельне в горах
Едем в Памуккале, где природа создала настоящее чудо, ставшее визитной карточкой всей Турции.
Мы прибудем ближе к закату, когда туристические толпы уже разъезжаются, и вдоволь насладимся почти безлюдным курортом, оставшись на читать дальше
ночь в спа-отеле с термами.
Это место с богатой историей — руины древнего Иераполиса перенесут нас во времена Римской империи, а местный рынок добавит поездке восточного колорита.
Наша копилка увиденного пополнится и неизбитыми локациями: мы заберёмся в пещеру с белыми травертинами и подземным озером, а также поднимемся в горы и сможем попробовать вина, не уступающие французским.
В поездку всем гостям необходимо взять загранпаспорт. Он понадобится для прохождения транспортного контроля и при заселении в отель. В минивэне и отеле будет Wi-Fi. Чтобы выбор отелей был больше, желательно бронировать его заранее, минимум за 1 неделю. В высокий термальный сезон места активно разбираются местными.
1 день
Античный Иераполис, травертины Памуккале
Встретимся в Анталье и поедем в Памуккале. Осмотрим античный город Иераполис и травертины. Постараемся застать первые закатные лучи — в это время курорт пустеет, а в небо взмывают воздушные шары. Затем заселимся в отель и отдохнём в термах.
2 день
Рынок Памуккале, винодельня в горах, пещера
Утром ещё будет время понежиться в бассейнах и спа отеля. После освобождения номеров погуляем по рынку Памуккале, увидим красные травертины и отведаем свежевыжатого гранатового сока.
Потом поедем в горы, на частную винодельню, где можно пообедать, продегустировать напитки и пройти по производству с экскурсией. После заглянем в пещеру, важно взять с собой сменную обувь — внутри бывает влажно. В Анталью вернёмся вечером.
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-историком и экскурсии по программе
Помощь с подбором отелей, ресторанов, достопримечательностей, термального курорта
Что не входит в цену
Билеты в Анталью и обратно в ваш город
Проживание
Питание - в среднем 2000 лир в день на человека
Спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Анталье, 8:00
Завершение: Ваш отель в Анталье, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Елена, и мне очень интересен окружающий мир. Я люблю танцы, йогу, природу, прогулки и общение. Собираю вокруг себя приятных доброжелательных людей, с которыми комфортно и интересно. Мои ключевые ценности: честность, открытость и доброжелательность. Я занимаюсь исследованием малоизвестных уголков Турции и самостоятельно составляю маршруты. Продумываю всё до мелочей, чтобы путешествие прошло идеально. Обнимаю и надеюсь на встречу с вами.