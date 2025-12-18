Мои заказы

Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина

Отдохнуть на термальном курорте, погулять по амфитеатру и пещере, подняться к винодельне в горах
Едем в Памуккале, где природа создала настоящее чудо, ставшее визитной карточкой всей Турции.

Мы прибудем ближе к закату, когда туристические толпы уже разъезжаются, и вдоволь насладимся почти безлюдным курортом, оставшись на
читать дальше

ночь в спа-отеле с термами.

Это место с богатой историей — руины древнего Иераполиса перенесут нас во времена Римской империи, а местный рынок добавит поездке восточного колорита.

Наша копилка увиденного пополнится и неизбитыми локациями: мы заберёмся в пещеру с белыми травертинами и подземным озером, а также поднимемся в горы и сможем попробовать вина, не уступающие французским.

Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина
Индивидуально из Антальи в Памуккале: травертины, античность, вина

Описание тура

Организационные детали

В поездку всем гостям необходимо взять загранпаспорт. Он понадобится для прохождения транспортного контроля и при заселении в отель. В минивэне и отеле будет Wi-Fi. Чтобы выбор отелей был больше, желательно бронировать его заранее, минимум за 1 неделю. В высокий термальный сезон места активно разбираются местными.

Программа тура по дням

1 день

Античный Иераполис, травертины Памуккале

Встретимся в Анталье и поедем в Памуккале. Осмотрим античный город Иераполис и травертины. Постараемся застать первые закатные лучи — в это время курорт пустеет, а в небо взмывают воздушные шары. Затем заселимся в отель и отдохнём в термах.

Античный Иераполис, травертины ПамуккалеАнтичный Иераполис, травертины ПамуккалеАнтичный Иераполис, травертины ПамуккалеАнтичный Иераполис, травертины ПамуккалеАнтичный Иераполис, травертины ПамуккалеАнтичный Иераполис, травертины Памуккале
2 день

Рынок Памуккале, винодельня в горах, пещера

Утром ещё будет время понежиться в бассейнах и спа отеля. После освобождения номеров погуляем по рынку Памуккале, увидим красные травертины и отведаем свежевыжатого гранатового сока.

Потом поедем в горы, на частную винодельню, где можно пообедать, продегустировать напитки и пройти по производству с экскурсией. После заглянем в пещеру, важно взять с собой сменную обувь — внутри бывает влажно. В Анталью вернёмся вечером.

Рынок Памуккале, винодельня в горах, пещераРынок Памуккале, винодельня в горах, пещераРынок Памуккале, винодельня в горах, пещераРынок Памуккале, винодельня в горах, пещера

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-историком и экскурсии по программе
  • Помощь с подбором отелей, ресторанов, достопримечательностей, термального курорта
Что не входит в цену
  • Билеты в Анталью и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - в среднем 2000 лир в день на человека
  • Спа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Анталье, 8:00
Завершение: Ваш отель в Анталье, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Елена, и мне очень интересен окружающий мир. Я люблю танцы, йогу, природу, прогулки и общение. Собираю вокруг себя приятных доброжелательных людей, с которыми комфортно и интересно. Мои ключевые ценности: честность, открытость и доброжелательность. Я занимаюсь исследованием малоизвестных уголков Турции и самостоятельно составляю маршруты. Продумываю всё до мелочей, чтобы путешествие прошло идеально. Обнимаю и надеюсь на встречу с вами.

Тур входит в следующие категории Антальи

Похожие туры из Антальи

Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
На машине
8 дней
1 отзыв
Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
Увидеть руины Иераполиса, неземные пейзажи и долины и вдоволь отдохнуть у моря и бассейна
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
25 фев в 08:00
€400 за человека
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
8 дней
2 отзыва
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Полюбоваться главными жемчужинами страны, увидеть водопады и погулять по Конье
Начало: Анталья, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
23 мар в 18:00
19 сен в 18:00
€1199 за человека
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Анталии
На автобусе
2 дня
-
25%
132 отзыва
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Анталии
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
20 дек в 03:00
$30$40 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Анталье
Все туры из Антальи