Утром ещё будет время понежиться в бассейнах и спа отеля. После освобождения номеров погуляем по рынку Памуккале, увидим красные травертины и отведаем свежевыжатого гранатового сока.

Потом поедем в горы, на частную винодельню, где можно пообедать, продегустировать напитки и пройти по производству с экскурсией. После заглянем в пещеру, важно взять с собой сменную обувь — внутри бывает влажно. В Анталью вернёмся вечером.