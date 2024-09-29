Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В мини-отелях, гостиницах и бунгало в 2-3-местных номерах. Некоторые гестхаусы будут более комфортными, некоторые менее, так как наш маршрут проходит и через популярные туристические места, и через горные деревушки, где есть всего один вариант ночёвки не в палатках.

Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость включены все завтраки в гостиницах (со 2-го по 8-й дни), обед в 7-й день и ужины с 3-го по 7-й дни. На обеды мы будем заходить в кафе по пути или покупать перекусы в магазинах. Ужинать в 1-й и 2-й дни будем в ресторанчиках с местной кухней.

Уровень сложности. Маршрут не требует специальной подготовки, но участники не должны иметь противопоказаний к физическим нагрузкам и иметь физическую форму не ниже средней. Нужно быть готовым к продолжительным переходам, крутым спускам и подъёмам. Если вы любите долгие прогулки налегке, этот тур для вас.

Дети. Дети на маршрут допускаются в сопровождении родителей с 12 лет. Участие детей более младшего возраста требует отдельного согласования.