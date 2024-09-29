Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Авторский тур в Анталье

Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море

Налегке и без рюкзаков мы пройдём по самой живописной части знаменитого маршрута.

От побережья поднимемся к Таврскому хребту и снова спустимся к морю, где проведём целый день по системе «всё включено».

Будем любоваться скалами и каньонами, увидим древние крепости и города, бухты с бирюзовой водой и фруктовые сады. Ночевать будем в гостиницах и гостевых домах в горах, а наши вещи будет перевозить машина.

Вы насладитесь вкусами традиционных блюд, познакомитесь с местными жителями и отдохнёте на уютных пляжах — настоящая перезагрузка!
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Ближайшие даты:
29
сен
13
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$980
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В мини-отелях, гостиницах и бунгало в 2-3-местных номерах. Некоторые гестхаусы будут более комфортными, некоторые менее, так как наш маршрут проходит и через популярные туристические места, и через горные деревушки, где есть всего один вариант ночёвки не в палатках.
Возможно одноместное размещение за доплату. Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость включены все завтраки в гостиницах (со 2-го по 8-й дни), обед в 7-й день и ужины с 3-го по 7-й дни. На обеды мы будем заходить в кафе по пути или покупать перекусы в магазинах. Ужинать в 1-й и 2-й дни будем в ресторанчиках с местной кухней.

Уровень сложности. Маршрут не требует специальной подготовки, но участники не должны иметь противопоказаний к физическим нагрузкам и иметь физическую форму не ниже средней. Нужно быть готовым к продолжительным переходам, крутым спускам и подъёмам. Если вы любите долгие прогулки налегке, этот тур для вас.

Дети. Дети на маршрут допускаются в сопровождении родителей с 12 лет. Участие детей более младшего возраста требует отдельного согласования.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Чиралы, отдых

Встречаемся и едем в посёлок Чиралы на побережье (100 км). По прибытии разместимся в комфортном гостевом доме и отдохнём после перелёта. А за ужином познакомимся поближе и обсудим предстоящее путешествие. Море рядом — можно искупаться и прогуляться по берегу под умиротворяющий шелест прибоя.

Переезд в Чиралы, отдыхПереезд в Чиралы, отдыхПереезд в Чиралы, отдыхПереезд в Чиралы, отдыхПереезд в Чиралы, отдыхПереезд в Чиралы, отдых
2 день

Древний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на Янарташ

После завтрака отправимся бродить по развалинам древнего города Олимпос, когда-то основанного дорийцами, захваченного ликийцами, римлянами и даже пиратами. Посмотрим на руины римских терм и храма, увидим сохранившиеся гробницы, крепость с образцами мозаики и другие сооружения. Известно, что жители города чеканили свои монеты, у них были письменность, искусства, архитектура, а причины его упадка — до сих пор загадка.

Пообедаем в кафе на живописном пляже, а после у вас будет свободное время. Можно прогуляться, купить фруктов и сладостей. Когда стемнеет, желающие в сопровождении гида прогуляются на необычную горящую гору Янарташ, из недр которой непрерывно выходит и воспламеняется газ.

Всего за день пройдём 12 км.

Древний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на ЯнарташДревний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на ЯнарташДревний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на ЯнарташДревний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на ЯнарташДревний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на ЯнарташДревний город Олимпос, свободное время в Чиралы, подъём на Янарташ
3 день

Горящая гора, треккинг по национальному парку «Олимпос», деревня Бейджик

Сегодня те, кто был на горе Янарташ вчера, побывают на ней снова, чтобы увидеть её уже при свете дня — виды завораживают в любое время суток! Мы расскажем вам легенды, сложенные о горных «кострах» и двинемся дальше.

Пройдём по национальному парку «Олимпос» среди ароматных хвойных деревьев. На обед остановимся в ресторанчике, известном приморской кухней и блюдами из свежепойманной форели. Ближе к вечеру мы окажемся в деревне Бейджик, где останемся на ночь. Разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнём.

Всего за день пройдём 18 км, набор высоты — до 1000 м.

Горящая гора, треккинг по национальному парку «Олимпос», деревня БейджикГорящая гора, треккинг по национальному парку «Олимпос», деревня БейджикГорящая гора, треккинг по национальному парку «Олимпос», деревня БейджикГорящая гора, треккинг по национальному парку «Олимпос», деревня Бейджик
4 день

Треккинг к подножию горы Тахталы - Ялакуздере

Утром — снова в путь. Будем идти по долине в высокогорье, любуясь видами отвесных скал и могучих сосен, тысячелетних платанов и кедров. Вскоре увидим гору Тахталы, высочайшую на Ликийской тропе (2366 м над уровнем моря). Сделаем остановку, чтобы попробовать гёзлеме — традиционную поджаренную лепёшку с разными начинками — и запить её освежающим кисломолочным айраном или турецким кофе. На ночь остановимся в гостевом доме. Поужинаем и отдохнём, наслаждаясь пейзажем из окон деревянных бунгало.

Всего за день пройдём 13 км.

Треккинг к подножию горы Тахталы - ЯлакуздереТреккинг к подножию горы Тахталы - ЯлакуздереТреккинг к подножию горы Тахталы - ЯлакуздереТреккинг к подножию горы Тахталы - ЯлакуздереТреккинг к подножию горы Тахталы - ЯлакуздереТреккинг к подножию горы Тахталы - Ялакуздере
5 день

От Гёдельме до Оваджика

Позавтракав, продолжим наш поход. По пути увидим остатки древней крепости Гёдельме и реликтовый платан, которому, по слухам, несколько тысяч лет. Будем делать остановки, чтобы полюбоваться панорамой Таврского хребта. Понаблюдаем за тем, как горные пейзажи постепенно сменятся садами с гранатовыми и цитрусовыми деревьями. Вечер проведём в необычном отеле в горах, где вас ждёт традиционный турецкий ужин и отдых.

Всего за день пройдём 15 км.

От Гёдельме до ОваджикаОт Гёдельме до ОваджикаОт Гёдельме до ОваджикаОт Гёдельме до ОваджикаОт Гёдельме до ОваджикаОт Гёдельме до Оваджика
6 день

Спуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моря

Сегодня будем спускаться с гор к морю. Сбросим до 1000 м высоты и пересечём глубокую долину с отвесными склонами и горной рекой — знаменитый каньон Гёйнюк. Речку перейдём по мосткам или вброд. Полюбуемся цветом стен каньона — где-то зелёным, где-то чёрным, где-то оранжево-жёлтым. Завершим наш маршрут в отеле: поужинаем и насладимся отдыхом в формате «всё включено» у моря.

Всего за день проедем на авто 5 км, пройдём пешком 16 км.

Спуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моряСпуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моряСпуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моряСпуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моряСпуск к морю через каньон Гёйнюк, отдых у моря
7 день

Отдых в посёлке Гёйнюк

В этот день отдохнём после насыщенного путешествия. Погуляем по курортному посёлку, на уютных улочках которого растут апельсиновые и гранатовые деревья. Искупаемся в ещё тёплом море и позагораем на пляже. Желающие провести время более активно могут поучаствовать в каньонинге, арендовать скутер или каноэ, прокатиться на кораблике (за доплату).

Отдых в посёлке ГёйнюкОтдых в посёлке ГёйнюкОтдых в посёлке ГёйнюкОтдых в посёлке ГёйнюкОтдых в посёлке Гёйнюк
8 день

Отъезд

После завтрака едем в аэропорт (50 км).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Все групповые трансферы по программе: из аэропорта Антальи в Чиралы, от места окончания пешего маршрута до отеля в Гёйнюке, из Гёйнюка в Анталью и аэропорт
  • Транспортировка вещей на машине по всему маршруту
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Входные билеты в античный город Олимпос и к огням Химеры (2-й день)
  • Посещение пещеры в Гёдельме
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Антальи и обратно
  • Обеды в 1-6-й дни, ужины в 1-2-й дни
  • Туристическая страховка
  • Личные расходы (дополнительные активности, сувениры, чаевые)
  • Доплата за одноместное размещение составит 200 евро
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
Завершение: Анталья, аэропорт. Можно брать билеты на любой удобный рейс после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеОлимпосПопулярные местаВсе турыПрирода и пейзажиГорыТреккинг и походы

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