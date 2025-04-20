Возможно участие с детьми от 8 лет.

Маршрут не требует особой физической подготовки, доступен для всех людей, имеющих среднюю физическую форму И не имеющих медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Если вы любите долгие прогулки налегке — этот тур для вас. Если у вас есть проблемы со здоровьем или медицинские противопоказания, обязательно укажите это при подаче заявки. Гиду важно учитывать это в туре.

Переездов в туре крайне мало. Длительные переезды, такие как трансфер из/в аэропорт, осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Также мы прокатимся на местной маршрутке.

Наши вещи вдоль маршрута путешествуют отдельно, пока мы идём пешком. Мы просто оставляем чемоданы и рюкзаки утром на ресепшн, а вечером обнаруживаем их в другом отеле.

Для граждан России, Украины и Беларуси виза в Турцию не требуется.

Проживание. Ночуем в мини-отелях, гостиницах и бунгало в 2-3-местных номерах с удобствами. Некоторые отели будут более комфортными, некоторые менее, так как наш маршрут проходит и через популярные туристические места, и через редко посещаемые.

Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить 1-местное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару среди участников группы, но это не всегда бывает возможно.

Питание. В стоимость включены все завтраки в гостиницах (со 2-го по 10-й дни) и ужин в 5-й день. На обеды мы будем заходить в кафе или покупать перекусы в магазинах. Ужинать в 1-4, 6-9-й дни будем в ресторанчиках с местной кухней.