Экскурсия в Стамбул из Белека

Экскурсия в Стамбул из Белека - это легкий способ исследовать Стамбул во время вашего отпуска

Мини-группа
Экскурсия в Стамбул из Белека — это легкий способ исследовать Стамбул во время вашего отпуска.

Когда-то Стамбул назывался Византий, а затем Константинополь.

Его местоположение всегда делало город желанным для иностранных захватчиков, но и тщательно охранялось его жителями.
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека
Экскурсия в Стамбул из Белека

Что вы можете увидеть 🤩

  • Голубая Мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Ипподром Константинополя
  • Египетский базар
  • Круиз по Босфору
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

    Экскурсия в Стамбул из Белека познакомит Вас с неповторимым городом, основанным в 660 году до н. э. под названием Византион. Здесь переплелись эпохи времен, и вершились судьбы держав. Великий Стамбул покорит Вас своей уникальностью, где гармонично существуют Европа и Азия, мусульманство и христианство, древность и современные тенденции…
    Во время тура Вы посетите одни из самых выдающихся памятников искусства и архитектуры, которые очаруют Вас своей неповторимостью и величием. Главный дворец Османской империи до середины XIX века-Дворец Топкапы. В настоящее время это музей, где хранятся мусульманские святыни. Церковь Святой Ирины (Айя-Ирена)-первая христианская базилика, возведенная в начале IV века, которая никогда не была мечетью. Здесь находится саркофаг, где, по преданию, покоятся останки Константина.
    Большая мечеть Айя-София (Собор Святой Софии)-знаменитый памятник византийского зодчества, православный собор, ставший в 2020 году снова мечетью. Голубая мечеть (мечеть Султанахмет) — творение мусульманской архитектуры. Ипподром-древнеримское сооружение, дошедшее до нас в виде руин. Здесь же находятся Немецкий фонтан и обелиски, Египетский и Константина. Старейший рынок Стамбула-Египетский базар, пропитанный восточным колоритом и ароматами многочисленных масел, специй, пряностей и чая.
    Также Вас ждет прогулка по живописному Босфору, которая позволит Вам полюбоваться завораживающими видами на город со стороны воды.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансферы из/в отель
    • Входные билеты
    • Авиабилеты
    • Страховка
    • Русский гид
    • Прогулка по Босфору
    • Обед и ужин
    Что не входит
    • Напитки
    • Гарем дворца Топкапы (по желанию)
    Место начала и завершения?
    Ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Важная информация
    • Все сборы за тур взимаются до начала тура
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

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