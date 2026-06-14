С Сергей

Трансфер был на хорошем внедорожнике, обратно водитель по нашей просьбе устроил небольшой сафари)) само мероприятие похоже на выступление народных ансамблей в каком то небольшом городке. Само заведение в котором проходит мероприятие хорошего уровня, еда вкусная, алкоголь и обещают безлимитно наливают