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Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €341 за всё до 6 чел.
Групповая
Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином
Погружение в традиции через танцы, музыку и вкусы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€51 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Церемония кружения дервишей в Каппадокии
Музыка, танец и транс: путешествие в мир суфийской традиции
Начало: У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Ургюпе, Ортахис...
Расписание: ежедневно в 18:00
14 июл в 18:00
15 июл в 18:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Отличная организация экскурсии. Машина приехала вовремя, после шоу отвезла в отель. Марина прислала всю необходимую информацию о шоу.
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Незабываемый турецкий вечер)) Очень хорошая организация вечера☺️ Отличные танцоры и артисты с разными танцами🤩 Хороший ужин в хорошей атмосфере))
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С
Трансфер был на хорошем внедорожнике, обратно водитель по нашей просьбе устроил небольшой сафари)) само мероприятие похоже на выступление народных ансамблей в каком то небольшом городке. Само заведение в котором проходит мероприятие хорошего уровня, еда вкусная, алкоголь и обещают безлимитно наливают
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Всего 10 отзывов в Каппадокии в категории "Водные развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 341. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Каппадокии на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026