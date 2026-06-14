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Экскурсии по воде в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Каппадокии, цены от €20. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
На машине
7.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €341 за всё до 6 чел.
Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином
На автобусе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином
Погружение в традиции через танцы, музыку и вкусы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€51 за человека
Церемония кружения дервишей в Каппадокии
На автобусе
Музыкальные теплоходы
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Церемония кружения дервишей в Каппадокии
Музыка, танец и транс: путешествие в мир суфийской традиции
Начало: У вашего отеля в Гёреме, Учхисаре, Ургюпе, Ортахис...
Расписание: ежедневно в 18:00
14 июл в 18:00
15 июл в 18:00
€20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Церемония кружения дервишей в Каппадокии
Отличная организация экскурсии. Машина приехала вовремя, после шоу отвезла в отель. Марина прислала всю необходимую информацию о шоу.
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Елена
Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином
Незабываемый турецкий вечер)) Очень хорошая организация вечера☺️ Отличные танцоры и артисты с разными танцами🤩 Хороший ужин в хорошей атмосфере))
Незабываемый турецкий вечер)) Очень хорошая организация вечера☺️ Отличные танцоры и артисты с разными танцами🤩 Хороший ужин в хорошей атмосфере))
Незабываемый турецкий вечер)) Очень хорошая организация вечера☺️ Отличные танцоры и артисты с разными танцами🤩 Хороший ужин в хорошей атмосфере))
Незабываемый турецкий вечер)) Очень хорошая организация вечера☺️ Отличные танцоры и артисты с разными танцами🤩 Хороший ужин в хорошей атмосфере))
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С
Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином
Трансфер был на хорошем внедорожнике, обратно водитель по нашей просьбе устроил небольшой сафари)) само мероприятие похоже на выступление народных ансамблей в каком то небольшом городке. Само заведение в котором проходит мероприятие хорошего уровня, еда вкусная, алкоголь и обещают безлимитно наливают
Трансфер был на хорошем внедорожнике, обратно водитель по нашей просьбе устроил небольшой сафари)) само мероприятие похоже
Трансфер был на хорошем внедорожнике, обратно водитель по нашей просьбе устроил небольшой сафари)) само мероприятие похоже
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Всего 10 отзывов в Каппадокии в категории "Водные развлечения"

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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Другая Каппадокия: зеленый маршрут;
  2. Каппадокия в ритме танца: турецкий вечер с шоу и ужином;
  3. Церемония кружения дервишей в Каппадокии.
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Долина Любви;
  2. Крепость Учхисар;
  3. Долина Голубей;
  4. Парк Гёреме;
  5. Долина монахов Пашабаг;
  6. Аванос;
  7. Долина Соганлы;
  8. Долина роз;
  9. Крепость Ортахисар;
  10. Долина Ихлара.
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 341. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Каппадокии на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026