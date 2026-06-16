Спуститься в подземные города, зайти в скальные храмы и исследовать малоизвестные уголки региона
Большинство путешественников приезжают в Каппадокию ради воздушных шаров.
Но настоящий характер этого края раскрывается в подземных городах, древних монастырях и тихих долинах, где сохранились следы многих цивилизаций.
Приглашаем вас спуститься под землю, полюбоваться византийскими фресками и познакомиться с античным наследием региона.
Описание экскурсии
Долина Голубей — одна из самых красивых панорамных площадок Каппадокии с видом на скалы и древние голубятни, высеченные в туфе.
Подземный город Мазы, где вы увидите жилые помещения и хозяйственные комнаты.
Долина Соганлы — спокойная и малоизвестная часть Каппадоки, которая знаменита древними скальными церквями и сохранившимися фресками.
Античный город Собесос — археологический памятник с римскими мозаиками, обнаруженный сравнительно недавно.
Монастырь Кешлик — в этом скрытом комплексе вы заглянете в церковь, трапезную и полюбуетесь настенными росписями.
Мустафапаша (Синасос) — бывшее греческое поселение с красивыми особняками и атмосферой старой Каппадокии.
Ониксовая мастерская — здесь вы познакомитесь с одним из традиционных ремёсел региона и рассмотрите изделия из местного камня.
Вы узнаете
как сформировался уникальный вулканический ландшафт Каппадокии
почему первые христиане селились именно в этих местах
как были устроены подземные города и системы их защиты
что рассказывают древние фрески в скальных храмах
какую роль голуби играли в хозяйстве местных жителей
как на протяжении веков здесь уживались хетты, римляне, византийцы, сельджуки и османы
Примерный тайминг
10:00 — выезд из отеля 10:30 — Долина Голубей 11:30 — Подземный город Мазы 12:30 — Долина Соганлы и скальные церкви 13:30 — обед 14:30 — античный город Собесос 15:00 — монастырь Кешлик 16:00 — Мустафапаша (Синасос) 17:00 — посещение ониксовой мастерской
Организационные детали
На маршруте будут лестницы — рассчитывайте свои силы
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Подземный город Мазы — 170 лир за чел. (~$4,5)
Монастырь Кешлик — около 100 лир за чел. (~$2,5)
Обед — около 600 лир за чел. (~$15)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
€532
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!