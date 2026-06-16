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Неизвестная Каппадокия

Спуститься в подземные города, зайти в скальные храмы и исследовать малоизвестные уголки региона
Большинство путешественников приезжают в Каппадокию ради воздушных шаров.

Но настоящий характер этого края раскрывается в подземных городах, древних монастырях и тихих долинах, где сохранились следы многих цивилизаций.

Приглашаем вас спуститься под землю, полюбоваться византийскими фресками и познакомиться с античным наследием региона.
Неизвестная Каппадокия
Неизвестная Каппадокия
Неизвестная Каппадокия

Описание экскурсии

Долина Голубей — одна из самых красивых панорамных площадок Каппадокии с видом на скалы и древние голубятни, высеченные в туфе.

Подземный город Мазы, где вы увидите жилые помещения и хозяйственные комнаты.

Долина Соганлы — спокойная и малоизвестная часть Каппадоки, которая знаменита древними скальными церквями и сохранившимися фресками.

Античный город Собесос — археологический памятник с римскими мозаиками, обнаруженный сравнительно недавно.

Монастырь Кешлик — в этом скрытом комплексе вы заглянете в церковь, трапезную и полюбуетесь настенными росписями.

Мустафапаша (Синасос) — бывшее греческое поселение с красивыми особняками и атмосферой старой Каппадокии.

Ониксовая мастерская — здесь вы познакомитесь с одним из традиционных ремёсел региона и рассмотрите изделия из местного камня.

Вы узнаете

  • как сформировался уникальный вулканический ландшафт Каппадокии
  • почему первые христиане селились именно в этих местах
  • как были устроены подземные города и системы их защиты
  • что рассказывают древние фрески в скальных храмах
  • какую роль голуби играли в хозяйстве местных жителей
  • как на протяжении веков здесь уживались хетты, римляне, византийцы, сельджуки и османы

Примерный тайминг

10:00 — выезд из отеля
10:30 — Долина Голубей
11:30 — Подземный город Мазы
12:30 — Долина Соганлы и скальные церкви
13:30 — обед
14:30 — античный город Собесос
15:00 — монастырь Кешлик
16:00 — Мустафапаша (Синасос)
17:00 — посещение ониксовой мастерской

Организационные детали

  • На маршруте будут лестницы — рассчитывайте свои силы
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Подземный город Мазы — 170 лир за чел. (~$4,5)
  • Монастырь Кешлик — около 100 лир за чел. (~$2,5)
  • Обед — около 600 лир за чел. (~$15)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€532
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 581 туриста
Я люблю Турцию и Кыргызстан и хочу показать вам эти страны своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

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