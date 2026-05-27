Сказочная Каппадокия: долины, подземные города и ремёсла (билеты включены)

Увидеть волшебные дымоходы, побывать в мастерской керамики и исследовать высеченные в скалах жилища
Мы разработали сбалансированный маршрут для первого знакомства с Каппадокией — «Красное и Зелёное».

За один день вы полюбуетесь дымоходами в Долине монахов и исследуете музей под открытым небом «Зельве» с пещерными жилищами. Побываете на смотровых площадках, спуститесь в подземный город Озконак и окунётесь в его историю. Посетите мастерскую керамики в Аваносе и узнаете о гончарном деле.
Описание экскурсии

9:00–9:30 — сбор и посадка в автобус

9:30–10:30 — музей под открытым небом «Зельве»

Прогулка по скальным домам и церквям. Знакомство с историей пещерных жилищ и региона.

10:45–11:30 — Долина монахов

Осмотр волшебных дымоходов, рассказы о формировании долины и её духовном значении.

11:45–12:45 — подземный город Озконак

Спуск в древний город. Знакомство с системами защиты и бытом жителей.

13:00–13:30 — Долина Деврент

Фотостоп в одном из самых фотогеничных мест Каппадокии.

13:45–14:15 — Долина любви

Посещение панорамной точки с видом на причудливые скальные формы.

14:30–15:30 — обед (по желанию за доплату)

15:45–16:30 — Аванос (мастерская керамики)

Демонстрация гончарного дела.

16:45–17:15 — замок Учхисар

Панорама региона с высшей точки Каппадокии.

17:30–18:00 — мастерская кожи

Знакомство с техниками обработки кожи и историей ремесла.

18:30 — возвращение в отели

Вы узнаете:

  • как вулканическая порода Каппадокии формировала волшебные дымоходы и почему долина стала центром монашеской жизни
  • как вырубали дома, церкви и туннели в скалах
  • какие сохранились традиции гончарного дела в Аваносе — от хеттских времён до современных техник
  • как природа создала «верблюдов» и «грибы» в сказочных долинах и какую роль они играют в фольклоре
  • почему Учхисар — стратегическая вершина Каппадокии

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса от вашего отеля и обратно, входные билеты
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия «Красное и Зеленое» с обедом и входными билетами от 8 лет€49
Экскурсия «Красное и Зеленое» с обедом и входными билетами (4-7лет)€35
Экскурсия «Красное и Зеленое» без обеда и входных билетов.€30
Детский билет до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

