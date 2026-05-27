Мы разработали сбалансированный маршрут для первого знакомства с Каппадокией — «Красное и Зелёное».
За один день вы полюбуетесь дымоходами в Долине монахов и исследуете музей под открытым небом «Зельве» с пещерными жилищами. Побываете на смотровых площадках, спуститесь в подземный город Озконак и окунётесь в его историю. Посетите мастерскую керамики в Аваносе и узнаете о гончарном деле.
Описание экскурсии
9:00–9:30 — сбор и посадка в автобус
9:30–10:30 — музей под открытым небом «Зельве»
Прогулка по скальным домам и церквям. Знакомство с историей пещерных жилищ и региона.
10:45–11:30 — Долина монахов
Осмотр волшебных дымоходов, рассказы о формировании долины и её духовном значении.
11:45–12:45 — подземный город Озконак
Спуск в древний город. Знакомство с системами защиты и бытом жителей.
13:00–13:30 — Долина Деврент
Фотостоп в одном из самых фотогеничных мест Каппадокии.
13:45–14:15 — Долина любви
Посещение панорамной точки с видом на причудливые скальные формы.
14:30–15:30 — обед (по желанию за доплату)
15:45–16:30 — Аванос (мастерская керамики)
Демонстрация гончарного дела.
16:45–17:15 — замок Учхисар
Панорама региона с высшей точки Каппадокии.
17:30–18:00 — мастерская кожи
Знакомство с техниками обработки кожи и историей ремесла.
18:30 — возвращение в отели
Вы узнаете:
- как вулканическая порода Каппадокии формировала волшебные дымоходы и почему долина стала центром монашеской жизни
- как вырубали дома, церкви и туннели в скалах
- какие сохранились традиции гончарного дела в Аваносе — от хеттских времён до современных техник
- как природа создала «верблюдов» и «грибы» в сказочных долинах и какую роль они играют в фольклоре
- почему Учхисар — стратегическая вершина Каппадокии
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса от вашего отеля и обратно, входные билеты
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия «Красное и Зеленое» с обедом и входными билетами от 8 лет
|€49
|Экскурсия «Красное и Зеленое» с обедом и входными билетами (4-7лет)
|€35
|Экскурсия «Красное и Зеленое» без обеда и входных билетов.
|€30
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
