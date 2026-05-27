Дайвинг в Кемере

Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Представьте: сквозь прозрачную воду проходят солнечные лучи, освещая каменные рельефы и стайки рыб и создавая ощущение спокойствия и невесомости. А вы в сопровождении профессионального инструктора исследуете подводный мир Средиземного моря. Мы поможем вам испытать на себе этот необычный опыт. Даже если вы новичок — всё получится!
Описание экскурсии

  • Комфортный трансфер — с живописными видами по пути
  • Инструктаж перед погружением — объяснение техники дыхания, знакомство с оборудованием и подводными жестами
  • Погружение в Средиземное море — прозрачная вода, каменные рельефы и стайки рыб
  • Отдых на лодке — купание, загар на палубе и расслабленная морская атмосфера
  • Обед на борту — с видом на побережье

Примерный тайминг

9:30 — выезд из отелей
10:00–15:00 — время в море (обед около 13:00–14:00)
15:00 — трансфер обратно в отели

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед на борту
  • Отдельно по желанию оплачиваются напитки и фото- или видеосъёмка под водой — стоимость по запросу
  • Программа 12+
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

