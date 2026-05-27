Едем кататься на джипах по Ликийскому побережью и посещать его знаковые места. Вы отдохнёте на просторном пляже в окружении живописных гор. При желании погуляете по античному Олимпосу, утопающему в зелени. Мы поднимемся на гору, где веками горит природный газ, рождая мистические слухи и легенды. А завершим ужином под звёздами на реке Улупынар.
Описание экскурсии
- Начнём со знаменитого пляжа Олимпос (Чиралы), окружённого живописными скалами. Здесь вы сможете искупаться в прозрачной воде в окружении величественных скал. Все желающие смогут прогуляться по руинам античного города Олимпос и познакомиться с его древней историей.
- Следующая остановка — гора Янарташ, известная как Огни Химеры. Уже более 2000 лет сквозь трещины в скалах здесь вырываются природные газовые факелы. Они горят непрерывно, даже под проливным дождём и в сильный ветер. Это уникальное природное явление, которое вдохновило древних греков на легенду об огнедышащей Химере.
- Завершим ужином на берегу реки Улупынар. Вы попробуете местную кухню, в том числе знаменитую форель, за столиками под звёздным небом под плеск воды.
Ориентировочный тайминг
16:00–17:00 — трансфер из отелей
- Остановка на пляже Олимпос/Чиралы (около 1 часа).
- Посещение горящей горы Янарташ (около 1 часа).
- Ужин на реке Улупынар (около 1 часа)
21:15–22:00 — возвращение в отели.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Поедем на джипах Land Rover.
- На горящую гору Янарташ нужно подниматься пешком (около 400 метров).
- На всех локациях будет свободное время.
- С вами будет водитель из нашей команды.
В стоимость включено
- Посещение пляжа Олимпос / Чиралы.
- Посещение горящей горы Янарташ.
- Ужин в ресторане на реке Улупынар.
- Трансфер из районов: Бельдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамьюва, Текирова.
- Страховой полис на время поездки.
Что не входит в стоимость
- Напитки.
- Личные расходы.
- Входной билет в античный город Олимпос — €10 (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€34
|От 7 до 11 лет
|€34
|Дети до 6 лет (с посадочным местом)
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Древний Олимпос, пляж Чиралы, горящая гора и ужин на реке»
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Каша и пляж Капуташ - из Кемера
Путешествие в Каш подарит вам незабываемые впечатления: античные руины, живописные улочки и отдых на одном из лучших пляжей Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Фазелис и гора Тахталы - из Кемера
Исследовать античные руины музея под открытым небом и подняться на древнегреческий Олимпос
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
€34 за человека