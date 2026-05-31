читать дальше уменьшить Олимпос очень впечатлил. На огнях Химеры тоже не хватало истории, рассказа.

ресторан на реке вкусно очень и красиво, но странно, что даже чай не предложили. даже платно.

Очень мало времени в Олимпосе, либо купаешься, либо просто пробегаешь город. Не хватило времени и гида, хотелось бы больше истории.сам