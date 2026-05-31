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Закат, ужин и домашнее вино на горе Тахталы - из Кемера
На джипе подняться на высоту 2200 м и провести атмосферный вечер на природе (всё включено)
Начало: У места вашего проживания
«На ужин — форель или курица, запечённая в глиняной посуде»
Расписание: во вторник и субботу в 15:30
8 авг в 15:30
11 авг в 15:30
€60 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы на закате: круиз из Кемера
Порелаксировать на острове Сулуада и проводить заходящее солнце (ужин включён)
Начало: У вашего отеля
«Катер выходит в море, солнце опускается за горы, небо окрашивается в удивительные цвета, а на борту — ужин и лёгкая музыка»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€33 за человека
Групповая
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
«Ужин (рыба или курица, гарнир, салаты, фрукты), безалкогольные и алкогольные напитки (пиво, вино, ракы) без ограничений»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
8 авг в 15:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Очень мало времени в Олимпосе, либо купаешься, либо просто пробегаешь город. Не хватило времени и гида, хотелось бы больше истории.
сам
сам
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А
Невероятная экскурсия, четко спланированная и организованная. Потрясающий гид- Рамис, настолько хорошо говорящий по- русски и знающий тему экскурсии, что это удивительно. Самое яркое впечатление- античный город, очень напомнивший греческие Дельфы, столько истории, такие сооружения! Рекомендую всем!
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Всего 5 отзывов в Кемере в категории "С ужином"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «С ужином»
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Сейчас в Кемере в категории "С ужином" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 60. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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