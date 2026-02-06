читать дальше

комфортная машина, и очень скоро мы оказались в горах. Насколько же там красиво! На каждом повороте открывались новые виды, в самых красивых местах Алааддин делал остановки, мы выходили и гуляли по окрестностям. И так мы поднимались все выше и выше. Мы увидели старые платаны, крепость в горах, пещеру и в ней кроликов. Алааддин показал, как растут шалфей, чабрец, как под опавшими листьями платанов прячутся бутоны цикламенов. Мы даже подошли почти к краю высокого обрыва. Справа горы, и слева, а впереди даль и видно море. А потом мы поднялись еще выше и доехали до линии снегов. Сделали остановку на этой верхней точке, полюбовались видами окрестных заснеженных гор, послушали тишину и отправились в обратный путь.

Во время пути, кроме самых требующих внимания водителя мест, и на остановках, Алааддин рассказывал о горах, природе вокруг, о том, как здесь живут люди и отвечал на наши вопросы. Очень доброжелательный и приветливый. Мы все время чувствовали себя в безопасности на этом сложном пути, Алааддин вел машину очень аккуратно. В середине дня нас ждал обед в уютном месте около горной реки, с очень гостеприимным хозяином.

Этот день стал одним из тех, которые потом с удовольствием вспоминаешь.

Я думаю, что поездка особенно подойдет тем, кто любит природу и горы.