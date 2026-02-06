Мои заказы

Красивые виды и панорамы Кемера

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Кемере, цены от €23, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
6 часов
32 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
«Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
€80 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Джиппинг
На автобусе
Сплавы и рафтинг
13 часов
-
20%
113 отзывов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
9 мар в 02:30
12 мар в 02:30
€41€51 за человека
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
Водная прогулка
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 мар в 08:00
€23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 февраля 2026
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Поездка в горы с Алааддином стала лучшим событием нашего зимнего отдыха в Кемере.
    Ровно в назначенное время около отеля нас ждала
    читать дальше

    комфортная машина, и очень скоро мы оказались в горах. Насколько же там красиво! На каждом повороте открывались новые виды, в самых красивых местах Алааддин делал остановки, мы выходили и гуляли по окрестностям. И так мы поднимались все выше и выше. Мы увидели старые платаны, крепость в горах, пещеру и в ней кроликов. Алааддин показал, как растут шалфей, чабрец, как под опавшими листьями платанов прячутся бутоны цикламенов. Мы даже подошли почти к краю высокого обрыва. Справа горы, и слева, а впереди даль и видно море. А потом мы поднялись еще выше и доехали до линии снегов. Сделали остановку на этой верхней точке, полюбовались видами окрестных заснеженных гор, послушали тишину и отправились в обратный путь.
    Во время пути, кроме самых требующих внимания водителя мест, и на остановках, Алааддин рассказывал о горах, природе вокруг, о том, как здесь живут люди и отвечал на наши вопросы. Очень доброжелательный и приветливый. Мы все время чувствовали себя в безопасности на этом сложном пути, Алааддин вел машину очень аккуратно. В середине дня нас ждал обед в уютном месте около горной реки, с очень гостеприимным хозяином.
    Этот день стал одним из тех, которые потом с удовольствием вспоминаешь.
    Я думаю, что поездка особенно подойдет тем, кто любит природу и горы.

  • С
    Светлана
    23 ноября 2025
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно хорошее впечатление осталось
  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Очень живописная экскурсия: крепость, пещера, платан, смотровые, каньон - все было как заявлено. Форель на обед свежевыловленная, тк ресторанчик при
    читать дальше

    форелевой ферме - было вкусно! Алааддин рассказывает интересно, не стесняйтесь задавать вопросы. Сын-подросток сказал, что эта экскурсия понравилась ему больше всего. Вождение аккуратное, но если вас укачивает, точно стоит принять лекарство, тк большая часть дороги - серпантин

  • П
    Полина
    15 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!

    Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться
    читать дальше

    самостоятельно просто нет. Вокруг вас будут только горы, сосны, кедры, облака и запах трав.

    Отдельно отмечу что Алладин - отличный водитель и даже учитывая что мне досталось боковое место, а отдаленные горные дороги сложные, меня совершенно не укачало, хотя для меня это обычное дело.

    Организация отличная, от отеля забрали и привезли вовремя, в конце путешествия, обед в горной кафешке с мясным блюдом.

    Алладин, вам большое спасибо за отличный день! Рекомендую гида и его программы!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!
    Рекомендую.
  • Л
    Лилия
    5 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Очень насыщенная поездка!
    Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!
    Остались очень довольны такой поездкой!
  • Н
    Наиля
    5 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.
  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с
    читать дальше

    позиции инфраструктуры отелей, а также захочет испытать ощущения скорости и одновременно безопасности, когда за рулем Аладин и команда его верных соратников. Спасибо за профессиональное вождение по горным серпантинам, за рассказы о традициях страны, за чувство юмора и ответственность за своё дело!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера);
  2. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера;
  3. Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера).
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Анталья;
  4. Мира;
  5. Демре;
  6. Гора Тахталы;
  7. Озеро Салда;
  8. Самое главное;
  9. Часовая башня;
  10. Бассейн Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в марте 2026
Сейчас в Кемере в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 80 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.53 из 5
