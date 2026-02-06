Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
«Панорама Кемера с 1000-метровой высоты (15 минут)Сделаем краткую остановку, чтобы полюбоваться окрестностями, горными цепями и бескрайним небом»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 мар в 09:00
€80 за человека
-
20%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
9 мар в 02:30
12 мар в 02:30
€41
€51 за человека
Водная прогулка
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Кемера)
Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 мар в 08:00
€23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 февраля 2026Поездка в горы с Алааддином стала лучшим событием нашего зимнего отдыха в Кемере.
Ровно в назначенное время около отеля нас ждала
- ССветлана23 ноября 2025Спасибо за экскурсию,все было отлично организовано,отличная команда работает,хоть так и не удалось полетать на шаре,все равно хорошее впечатление осталось
- ЮЮлия21 ноября 2025Очень живописная экскурсия: крепость, пещера, платан, смотровые, каньон - все было как заявлено. Форель на обед свежевыловленная, тк ресторанчик при
- ППолина15 ноября 2025Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!
Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться
- ДДарья10 ноября 2025Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления
- ООльга8 ноября 2025Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!
Рекомендую.
- ЛЛилия5 ноября 2025Очень насыщенная поездка!
Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!
Остались очень довольны такой поездкой!
- ННаиля5 ноября 2025Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.
- ААлександр4 ноября 2025Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.
- ИИрина4 ноября 2025Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с
