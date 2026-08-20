Что вас ожидает: Генуэзская бухта — одна из менее тронутых цивилизацией бухт на побережье Средиземного моря. Она впечатляет своей чистотой и прозрачной водой и расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода к суше, можно только по морю. Ходят легенды, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели! Генуэзская бухта также славится своими целебными грязями. Считается, что местная грязь очень полезна для организма и хороша при борьбе с растяжками на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и отвлечься? Тогда бронируйте круиз — получите массу впечатлений и фотографий на память! Тем более что прогулка не ограничивается посещением только этой замечательной бухты. Что еще вы увидите:

Фосфорная пещера — это морская пещера, в которую могут войти небольшие яхты. Из-за геологического строения, она блестит при отражении лунного света как фосфор.

Бухта Сазак, которая завораживает своими природными красотами и тишиной.

• Бухта Чобан (пастушья). При себе рекомендуется иметь:

Удобную одежду и обувь.

Купальник или плавки.

Полотенце.

Солнцезащитный крем.

• Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Важная информация: Важная информация 1. Продолжительность экскурсии:

Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).

•Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Кемер и обратно, составляет примерно 10 часов. 2. Что включено в стоимость:

Прогулка на лодке.

•Трансфер из вашего отеля и обратно • Обед 3. Что не включено:

Напитки (включая безалкогольные и алкогольные).

Личные расходы (например, мороженое или сувениры).

•Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее). 4. Что взять с собой:

Купальник, полотенце, солнцезащитный крем.

Головной убор для защиты от солнца.

Камеру для фотографий.

•Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте). 5. Рекомендуем:

Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено.

Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.

Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.

•Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости