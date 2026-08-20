На яхте к Генуэзской бухте

Прогулка на яхте в Белеке: знакомство с грязевыми ваннами Генуэзской бухты
Морская экскурсия к Генуэзскому порту — это путешествие в одно из самых красивых мест Средиземного моря.

В программе — трансфер, прогулка на лодке, остановки для купания в бухтах Сазак, Пастушья, у Фосфорной пещеры и в Генуэзском порту. Насладитесь обедом на борту и кристально чистой водой уединённых бухт. Откройте для себя спокойствие и красоту Турции!
На яхте к Генуэзской бухте
На яхте к Генуэзской бухте
На яхте к Генуэзской бухте

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Генуэзская бухта — одна из менее тронутых цивилизацией бухт на побережье Средиземного моря. Она впечатляет своей чистотой и прозрачной водой и расположена между Адрасаном и Олимпосом. Добраться до Генуэзской бухты, не имеющей выхода к суше, можно только по морю. Ходят легенды, что раньше бухта служила пристанищем для Средиземноморских пиратов. А прятаться они умели! Генуэзская бухта также славится своими целебными грязями. Считается, что местная грязь очень полезна для организма и хороша при борьбе с растяжками на коже. Любите проводить время на природе, хотите отдохнуть и отвлечься? Тогда бронируйте круиз — получите массу впечатлений и фотографий на память! Тем более что прогулка не ограничивается посещением только этой замечательной бухты. Что еще вы увидите:
  • Фосфорная пещера — это морская пещера, в которую могут войти небольшие яхты. Из-за геологического строения, она блестит при отражении лунного света как фосфор.
  • Бухта Сазак, которая завораживает своими природными красотами и тишиной.

• Бухта Чобан (пастушья). При себе рекомендуется иметь:

  • Удобную одежду и обувь.
  • Купальник или плавки.
  • Полотенце.
  • Солнцезащитный крем.

• Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Важная информация: Важная информация 1. Продолжительность экскурсии:

Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов).

•Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Кемер и обратно, составляет примерно 10 часов. 2. Что включено в стоимость:

Прогулка на лодке.

•Трансфер из вашего отеля и обратно • Обед 3. Что не включено:

  • Напитки (включая безалкогольные и алкогольные).
  • Личные расходы (например, мороженое или сувениры).

•Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее). 4. Что взять с собой:

  • Купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
  • Головной убор для защиты от солнца.
  • Камеру для фотографий.

•Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте). 5. Рекомендуем:

Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено.
Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.
Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.
•Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Генуэзская бухта (Порто Дженевиз)
  • Фосфорная пещера
  • Бухта Сазак
  • Бухта Чобан (пастушья)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер из отеля
  • Круиз на яхте к бухтам
  • Обед
  • Чай после обеда
Что не входит в цену
  • Все напитки
  • Проносить с собой напитки не разрешено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Важная информация
  • 1. Продолжительность экскурсии:
  • Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов)
  • Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Кемер и обратно, составляет примерно 10 часов
  • 2. Что включено в стоимость:
  • Прогулка на лодке
  • Трансфер из вашего отеля и обратно
  • Обед
  • 3. Что не включено:
  • Напитки (включая безалкогольные и алкогольные)
  • Личные расходы (например, мороженое или сувениры)
  • Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее)
  • 4. Что взять с собой:
  • Купальник, полотенце, солнцезащитный крем
  • Головной убор для защиты от солнца
  • Камеру для фотографий
  • Наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте)
  • 5. Рекомендуем:
  • Забронировать места заранее, так как количество участников ограничено
  • Убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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