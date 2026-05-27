Добро пожаловать на борт! Солнце и шум волн вместо городской суеты — этот день пройдёт на воде. Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров. На корабле для вас — безлимитные напитки, обед, музыка и зажигательная пенная вечеринка.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:45–9:45 — трансфер из отелей

Сбор и дорога к порту Рыбацкой гавани.

10:00 — выход в море

И первые панорамы побережья Антальи.

11:30 — водопад Дюден

Остановка у одного из главных природных символов региона. Время, чтобы искупаться и сделать фото.

12:30 — обед на борту

Шведский стол и безлимитные безалкогольные напитки. А также в течение дня: музыка, анимация и пенная вечеринка на борту.

14:30 — Черепаший остров

Остановка для купания и отдыха.

15:45 — возвращение в порт

И трансфер в отели.

Организационные детали