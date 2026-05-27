Добро пожаловать на борт! Солнце и шум волн вместо городской суеты — этот день пройдёт на воде.
Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров. На корабле для вас — безлимитные напитки, обед, музыка и зажигательная пенная вечеринка.
Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров. На корабле для вас — безлимитные напитки, обед, музыка и зажигательная пенная вечеринка.
Описание экскурсии
8:45–9:45 — трансфер из отелей
Сбор и дорога к порту Рыбацкой гавани.
10:00 — выход в море
И первые панорамы побережья Антальи.
11:30 — водопад Дюден
Остановка у одного из главных природных символов региона. Время, чтобы искупаться и сделать фото.
12:30 — обед на борту
Шведский стол и безлимитные безалкогольные напитки. А также в течение дня: музыка, анимация и пенная вечеринка на борту.
14:30 — Черепаший остров
Остановка для купания и отдыха.
15:45 — возвращение в порт
И трансфер в отели.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном пиратском корабле. На борту — зоны для отдыха, шезлонги и места для сидения
- Есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Экипаж опытный, перед стартом проводится инструктаж
- В стоимость входит: морская прогулка, обед на борту и безлимитные безалкогольные напитки. Алкогольные напитки оплачиваются отдельно по желанию
- Прогулка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий, состояния моря или решений береговой охраны
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый
|€26
|Детский
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Наша компания активно работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии на «Морская прогулка к водопаду Дюден и Черепашьему озеру (всё включено)»
Групповая
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$20 за человека
Групповая
Морская прогулка с пенной вечеринкой в Кемере
Приготовьтесь к незабываемому дню на Средиземном море: солнечные ванны, купание и пенная вечеринка создадут атмосферу праздника
Начало: В месте вашего проживания в Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€30 за человека
Групповая
На пиратской яхте - к пещерам, бухтам, пляжам (из Кемера)
Приключение с купанием и пенной вечеринкой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Групповая
На пиратском корабле - по бухтам Кемера
Прозрачная вода, античные берега, обед и пенная вечеринка
Начало: У места вашего проживания
30 мая в 09:00
1 июн в 09:00
€17 за человека
-7%
до 1 июня
€26 за человека