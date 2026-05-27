Морская прогулка к водопаду Дюден и Черепашьему озеру (всё включено)

Пиратский корабль, купание в бирюзовом море и пенная вечеринка на борту - из Антальи
Добро пожаловать на борт! Солнце и шум волн вместо городской суеты — этот день пройдёт на воде.

Вы понаблюдаете, как водопад Дюден падает прямо в море, искупаетесь в уединённых бухтах, увидите живописный Черепаший остров. На корабле для вас — безлимитные напитки, обед, музыка и зажигательная пенная вечеринка.
Описание экскурсии

8:45–9:45 — трансфер из отелей

Сбор и дорога к порту Рыбацкой гавани.

10:00 — выход в море

И первые панорамы побережья Антальи.

11:30 — водопад Дюден

Остановка у одного из главных природных символов региона. Время, чтобы искупаться и сделать фото.

12:30 — обед на борту

Шведский стол и безлимитные безалкогольные напитки. А также в течение дня: музыка, анимация и пенная вечеринка на борту.

14:30 — Черепаший остров

Остановка для купания и отдыха.

15:45 — возвращение в порт

И трансфер в отели.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном пиратском корабле. На борту — зоны для отдыха, шезлонги и места для сидения
  • Есть спасательные жилеты для всех пассажиров. Экипаж опытный, перед стартом проводится инструктаж
  • В стоимость входит: морская прогулка, обед на борту и безлимитные безалкогольные напитки. Алкогольные напитки оплачиваются отдельно по желанию
  • Прогулка может быть отменена или перенесена из-за погодных условий, состояния моря или решений береговой охраны

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
взрослый€26
Детский€20
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Наша компания активно работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Кемера

