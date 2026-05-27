Морская рыбалка на яхте в Кемере

Половить рыбу в открытых водах и отведать улов на обед от шеф-повара
Только представьте: вы идёте по лазурному морю на парусной яхте, ветер доносит освежающие брызги. Из дел на день — порыбачить, позагорать на палубе и искупаться.

Мы предоставим снасти и наживку, члены команды всему научат — программа подойдёт и новичкам, и опытным рыболовам. А пойманную рыбку приготовит на обед шеф-повар.
Описание экскурсии

  • Вы подниметесь на борт яхты и отправитесь в открытое море.
  • Порыбачите на судне, где уже подготовлены снасти и наживка, а члены экипажа со всем помогут. Можно поймать сибаса, дорадо, скумрию, барабульку, тунца, кефаль или морского карася.
  • В перерывах между поклёвками освежитесь в прозрачной воде, отдохнёте на палубе или просто насладитесь шумом волн и солёным бризом.
  • На обед попробуете пойманную рыбу — её приготовит для вас шеф-повар.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер от и до отеля, обед (приготовленная рыба), безалкогольные напитки, оборудование для рыбалки и страховка.
  • С вами будет гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

