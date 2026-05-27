Только представьте: вы идёте по лазурному морю на парусной яхте, ветер доносит освежающие брызги. Из дел на день — порыбачить, позагорать на палубе и искупаться.
Мы предоставим снасти и наживку, члены команды всему научат — программа подойдёт и новичкам, и опытным рыболовам. А пойманную рыбку приготовит на обед шеф-повар.
Описание экскурсии
- Вы подниметесь на борт яхты и отправитесь в открытое море.
- Порыбачите на судне, где уже подготовлены снасти и наживка, а члены экипажа со всем помогут. Можно поймать сибаса, дорадо, скумрию, барабульку, тунца, кефаль или морского карася.
- В перерывах между поклёвками освежитесь в прозрачной воде, отдохнёте на палубе или просто насладитесь шумом волн и солёным бризом.
- На обед попробуете пойманную рыбу — её приготовит для вас шеф-повар.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер от и до отеля, обед (приготовленная рыба), безалкогольные напитки, оборудование для рыбалки и страховка.
- С вами будет гид из нашей команды.
в воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
