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Групповая
Пиратский круиз по бухтам - из Кемера
День отдыха с шоу, музыкой, купанием и развлечениями для всей семьи
Начало: У вашего отеля
«Уже с первых минут создаётся атмосфера морского приключения: пиратские декорации, музыка и команда аниматоров в тематических костюмах»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€24 за человека
Групповая
Из Кемера - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
«Вы знали что ночью знаменитый парк развлечений Land of Legends превращается в Огни, музыка и фонтаны создают совершенно иную реальность — здесь хочется забыть о времени и просто наблюдать за происходящим»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:30, 17:45, 18:00, 18:15 и 18:30
Завтра в 18:00
10 авг в 17:30
€17 за человека
Групповая
Вечерний трансфер из Кемера в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
«Световые инсталляции, музыка, водные эффекты, сказочные персонажи и знаменитый парад лодок создают атмосферу настоящего праздника»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€14 за человека
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Всего 2 отзыва в Кемере в категории "Музыкальные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Музыкальные»
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Сейчас в Кемере в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 24. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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