В этом путешествии вас ждут головокружительные виды и погружение в древнюю историю.
Вы отправитесь в заповедник каньона Кёпрюлю и в Тазы-каньон, побываете на руинах античного города Сельге и увидите каменный мост Олук, возведенный над рекой Кёпрюлю в эпоху Римской империи.
Вы отправитесь в заповедник каньона Кёпрюлю и в Тазы-каньон, побываете на руинах античного города Сельге и увидите каменный мост Олук, возведенный над рекой Кёпрюлю в эпоху Римской империи.
Описание экскурсииЧто вас ждет Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. В этом туре вы можете выбрать сафари на квадроциклах и внедорожниках или внедорожниках и багги. Описание посещаемых мест • Каньон Кёпрюлю: простирается на 14 км. вдоль горной реки Кепрючай (Эвримедон). Ширина каньона до 100 м, высота 400 м. Кепрюлю Каньон является одним из семи каньонов, образуемых рекой Кёпрючай. На берегах сосновые, эвкалиптовые и кипарисовые леса. Популярное место для рафтинга и рыбалки (в реке водится форель). Занимает площадь 366 га. Этот богатый и исторический регион получил статус Национального Парка в 1973 году. Каньон назван в честь римского каменного моста Олук и Бегрюм которым более 1800 лет.
Понедельник, четверг, суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
- Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до Н.Э. произошла Битва при Эвримедонте
Что включено
- Трансфер от/до отеля,
- Посещение Тазы Каньона,
- Катание на внедорожниках/квадроциклах/багги,
- Посещение Римского каменного моста Олук,
- Услуги русскоговорящего/англоговорящего куратора группы,
- Обед (жаренная курица, рис, салат).
Что не входит в цену
- Напитки,
- Фото и видео.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
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