Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом путешествии вас ждут головокружительные виды и погружение в древнюю историю.



Вы отправитесь в заповедник каньона Кёпрюлю и в Тазы-каньон, побываете на руинах античного города Сельге и увидите каменный мост Олук, возведенный над рекой Кёпрюлю в эпоху Римской империи.

Татьяна Ваш гид в Кемере Задать вопрос Групповая экскурсия $39 за человека 🇷🇺 русский 11 часов Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. В этом туре вы можете выбрать сафари на квадроциклах и внедорожниках или внедорожниках и багги. Описание посещаемых мест • Каньон Кёпрюлю: простирается на 14 км. вдоль горной реки Кепрючай (Эвримедон). Ширина каньона до 100 м, высота 400 м. Кепрюлю Каньон является одним из семи каньонов, образуемых рекой Кёпрючай. На берегах сосновые, эвкалиптовые и кипарисовые леса. Популярное место для рафтинга и рыбалки (в реке водится форель). Занимает площадь 366 га. Этот богатый и исторический регион получил статус Национального Парка в 1973 году. Каньон назван в честь римского каменного моста Олук и Бегрюм которым более 1800 лет.

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