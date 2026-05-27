Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Кемера)

Когда над парком Land of Legends садится солнце, амфитеатр оживает ослепительными красками и музыкой. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть спектакль, сочетающий элементы световых эффектов, динамичной музыки и головокружительной акробатики. Чтобы ваш вечер прошёл на высоте, мы заранее привезём вас в парк — поход на шоу можно совместить с шопингом — и отвезём обратно в отель.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

16:30 — наш водитель заберёт вас по месту проживания (отель в пределах Кемера)

21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу

22:00 — начало вечерней программы Land of Legends, одного из самых популярных представлений в курортной Турции. Оно включает лазерное шоу, парад лодок, выступления акробатов, талантливых певцов, танцоров и музыкантов

23:30 — после окончания шоу трансфер отвезёт вас обратно в отель

Организационные детали