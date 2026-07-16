Забудьте о шумных пляжах и суете — впереди только бескрайняя лазурь и море! На комфортабельной яхте мы доберёмся до одного из самых красивых уголков побережья, где живописные бухты и средиземноморские пейзажи создают идеальные условия для отдыха.
Главная фишка острова Сулуада — минеральные источники, благодаря которым вода здесь удивительно прозрачная.
Главная фишка острова Сулуада — минеральные источники, благодаря которым вода здесь удивительно прозрачная.
Описание экскурсии
- Ваш день начнётся с комфортного трансфера из отеля в Кемере.
- В порту вы пересядете на яхту и отправитесь к живописному острову Сулуада. Во время прогулки предусмотрены остановки для купания в самых красивых бухтах, включая западное побережье острова и знаменитый пляж с пресной водой.
- Пока вы будете наслаждаться морскими пейзажами, на борту приготовят свежий обед.
- На обратном пути мы сделаем остановку в бухте Хадживат, известной своими необычными скалами, которые напоминают персонажей традиционного турецкого театра теней.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно и обед на борту (доступны вегетарианские варианты).
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки, профессиональные фотографии и видео.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Трансфер из Кемера
|€26
|Дети до 3 лет (отдельное место в трансфере не предоставляется)
|Бесплатно
|Дети от 4 до 11 лет (из Кемера)
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 96 туристов
Я живу в Турции на протяжении многих лет и являюсь гражданкой этой страны. С 2014 года я работаю в туристической отрасли. За это время я побывала в самых интересных, загадочных
Входит в следующие категории Кемера
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