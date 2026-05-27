Водопад Верхний Дюден, античный Перге и вечернее шоу The Land of Legends

Чарующая природа, римское наследие и яркое представление в Анталье
Это не просто экскурсия, а путешествие сквозь время и стихии: от лесной прохлады и грохочущей воды к римским колоннам, а затем в мир голливудских спецэффектов под открытым небом.

Вы растворитесь в объятиях природы у Верхнего Дюдена, пройдёте по улицам, где ступала нога апостола Павла, и посетите грандиозное лазерно-пиротехническое шоу.
Описание экскурсии

Водопад Верхний Дюден

Вы окажетесь здесь, когда жара спадает, свет становится мягким, а путешественников немного. Зайдёте в грот и увидите поток изнутри: водяная пыль, радуга в лучах солнца, грохот воды — всего в нескольких шагах от вас. В свободное время прогуляетесь по парку, перекусите и бросите монетку в воду — на возвращение.

Античный город Перге в золотой час

Поговорим о роли Перге в развитии раннего христианства и об апостоле Павле. Вы увидите эллинистические ворота, стадион, руины агоры, бани, главную улицу и фонтан Нимфей. Узнаете, как римляне подавали воду в город, обогревали помещения и почему их инженерные решения работают до сих пор.

Шоу The Land of Legends

Представление проходит на главном озере парка. В программе: лазерное 3D-шоу, светящиеся корабли, акробатические номера, гигантские мыльные пузыри, танцующие фонтаны под музыку от мировых хитов до симфонических композиций.

Тайминг маршрута

15:00–16:30 — трансфер
17:30–18:45 — водопад Верхний Дюден
19:15–20:45 — античный Перге
21:15–22:00 — свободное время в The Land of Legend
22:00–22:45 — вечернее шоу
00:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе (на 17, 30, 40 или 54 посадочных места)
  • Заберём вас из Кемера, Текирова, Чамьюва, Кириша, Гёйнюка, Бельдиби
  • Из Олимпоса или Чиралы необходимо добраться к месту встречи самостоятельно
  • В стоимость входят трансфер от/до отеля, входные билеты, шоу и страховой полис
  • Дополнительные оплачиваются ужин и напитки
  • Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 8 лет и старше€56
От 4 до 7 лет€34
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

