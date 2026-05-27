Это не просто экскурсия, а путешествие сквозь время и стихии: от лесной прохлады и грохочущей воды к римским колоннам, а затем в мир голливудских спецэффектов под открытым небом. Вы растворитесь в объятиях природы у Верхнего Дюдена, пройдёте по улицам, где ступала нога апостола Павла, и посетите грандиозное лазерно-пиротехническое шоу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Водопад Верхний Дюден

Вы окажетесь здесь, когда жара спадает, свет становится мягким, а путешественников немного. Зайдёте в грот и увидите поток изнутри: водяная пыль, радуга в лучах солнца, грохот воды — всего в нескольких шагах от вас. В свободное время прогуляетесь по парку, перекусите и бросите монетку в воду — на возвращение.

Античный город Перге в золотой час

Поговорим о роли Перге в развитии раннего христианства и об апостоле Павле. Вы увидите эллинистические ворота, стадион, руины агоры, бани, главную улицу и фонтан Нимфей. Узнаете, как римляне подавали воду в город, обогревали помещения и почему их инженерные решения работают до сих пор.

Шоу The Land of Legends

Представление проходит на главном озере парка. В программе: лазерное 3D-шоу, светящиеся корабли, акробатические номера, гигантские мыльные пузыри, танцующие фонтаны под музыку от мировых хитов до симфонических композиций.

Тайминг маршрута

15:00–16:30 — трансфер

17:30–18:45 — водопад Верхний Дюден

19:15–20:45 — античный Перге

21:15–22:00 — свободное время в The Land of Legend

22:00–22:45 — вечернее шоу

00:30 — возвращение в отель

