в среду и воскресенье в 04:00

В Стамбул из Мармариса на 1 день

Увидеть символы города, проплыть по Босфору и заглянуть на Египетский базар в насыщенной поездке

Это путешествие станет для вас экспресс-погружением в историю, традиции и культуру Турции и Древней Византии.

В группе до 40 человек вы совершите перелет в Стамбул и от заката до рассвета будете знакомиться с его ключевыми памятниками.

Дворец Топкапы, Айя-София, Египетский базар и пролив Босфор — приготовьтесь за один день открыть самые яркие грани города!
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день
В Стамбул из Мармариса на 1 день

Что вас ожидает

В однодневной поездке, насыщенной видами, событиями и эмоциями, вы успеете охватить главные достопримечательности Стамбула. В нашей программе:

  • Дворец Топкапы, где вам откроются истории из жизни османских султанов. Вы увидите коллекции сокровищ и заглянете в некогда закрытые для посторонних глаз роскошные апартаменты.
  • Айя-София — бывший патриарший Собор Константинополя, а ныне — мечеть. Масштабы постройки поражают: вы оцените её мощь и красоту, а также соседство символов христианства и мусульманства.
  • Голубая мечеть очарует вас внутренним убранством с растительными орнаментами: мы отыщем традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы. Рассмотрим разноцветные узоры на белом фоне и восхитимся изникской голубой керамикой.
  • Площадь Ипподром, на которой вы осмотрите три памятника: ажурную колонну Константина Багрянородного, Египетский обелиск и змеиную колонну.
  • Египетский базар, куда мы отправимся за порцией истинно стамбульского колорита. Специи, пряности, лечебные травы, сухофрукты — от разнообразия оттенков, фактур и тонких ароматов кружится голова! И конечно, отсюда невозможно уйти без восточных сувениров.
  • Площадь Эминеню — центр города и пересечение его транспортных узлов. Здесь вы ощутите энергию и ритм современного Стамбула.
  • Прогулка по Босфору: в заключение мы проплывем между Европейской и Азиатской частями города, чтобы вы уже с воды полюбовались культовыми памятниками Стамбула и его мостами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Сбор группы в 4-5 часов утра, возвращение в отели — около полуночи
  • До Стамбула мы долетим авиарейсом (в пути 1 час), перелет входит в стоимость
  • В Стамбуле экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
  • Сопровождать вас будет гид из нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: авиаперелет (в обе стороны), все трансферы и входные билеты по программе, обед и ужин
  • Дополнительно оплачиваются напитки, сувениры, а также круиз по Босфору (1, 5 часа) — 25 долларов

Экскурсия проводится до 15 октября.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и воскресенье в 04:00

Армаган
Армаган
Добрый день всем, кто любит путешествовать и открывать мир не у экранов телевизоров. Меня зовут Армаган. Работаю в туризме 5 лет, у меня свое агентство. Организую туры и экскурсии вместе с командой профессиональных русскоговорящих гидов. Наша цель — подарить вам радость и удовольствие.
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