в среду и воскресенье в 04:00

Это путешествие станет для вас экспресс-погружением в историю, традиции и культуру Турции и Древней Византии.



В группе до 40 человек вы совершите перелет в Стамбул и от заката до рассвета будете знакомиться с его ключевыми памятниками.



Дворец Топкапы, Айя-София, Египетский базар и пролив Босфор — приготовьтесь за один день открыть самые яркие грани города!