в среду и воскресенье в 04:00

Что вас ожидает
В однодневной поездке, насыщенной видами, событиями и эмоциями, вы успеете охватить главные достопримечательности Стамбула. В нашей программе:
- Дворец Топкапы, где вам откроются истории из жизни османских султанов. Вы увидите коллекции сокровищ и заглянете в некогда закрытые для посторонних глаз роскошные апартаменты.
- Айя-София — бывший патриарший Собор Константинополя, а ныне — мечеть. Масштабы постройки поражают: вы оцените её мощь и красоту, а также соседство символов христианства и мусульманства.
- Голубая мечеть очарует вас внутренним убранством с растительными орнаментами: мы отыщем традиционные тюльпаны, лилии, гвоздики и розы. Рассмотрим разноцветные узоры на белом фоне и восхитимся изникской голубой керамикой.
- Площадь Ипподром, на которой вы осмотрите три памятника: ажурную колонну Константина Багрянородного, Египетский обелиск и змеиную колонну.
- Египетский базар, куда мы отправимся за порцией истинно стамбульского колорита. Специи, пряности, лечебные травы, сухофрукты — от разнообразия оттенков, фактур и тонких ароматов кружится голова! И конечно, отсюда невозможно уйти без восточных сувениров.
- Площадь Эминеню — центр города и пересечение его транспортных узлов. Здесь вы ощутите энергию и ритм современного Стамбула.
- Прогулка по Босфору: в заключение мы проплывем между Европейской и Азиатской частями города, чтобы вы уже с воды полюбовались культовыми памятниками Стамбула и его мостами.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Сбор группы в 4-5 часов утра, возвращение в отели — около полуночи
- До Стамбула мы долетим авиарейсом (в пути 1 час), перелет входит в стоимость
- В Стамбуле экскурсия проходит на автобусе в группе до 40 человек
- Сопровождать вас будет гид из нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включено: авиаперелет (в обе стороны), все трансферы и входные билеты по программе, обед и ужин
- Дополнительно оплачиваются напитки, сувениры, а также круиз по Босфору (1, 5 часа) — 25 долларов
Экскурсия проводится до 15 октября.